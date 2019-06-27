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Продление дороги на Петухова оценили в 198 млн рублей

Дорогу будут строить в три этапа.
  • 27/06/2019, 11:23
Продление дороги на Петухова оценили в 198 млн рублей

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска объявил тендер на право заключения муниципального контракта на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Автомобильная дорога общего пользования по ул. Титова  в Ленинском районе (участок от ул. Бийской до ул. Дукача. II этап. Участок от ул. Заозерной до ул. Порт-Артурской)». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчик должен разработать рабочую документацию, а также выполнить мероприятия по строительно-монтажным работам. В перечень работ войдёт не только строительство самой дороги, но и установка знаков, светофоров, фонарных столбов и устройство тротуаров. Длина участка дороги составляет 757 метров, ширина 15 метров, дорога будет состоять из 4 полос, ширина тротуара — 3 метра.

Сроки окончания работ на участке дороги — 1 октября 2021 года.

Заявки на участие в тендере принимаются до 12 июля 2019 года

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников – 15 июля 2019 года. Дата проведения аукциона в электронной форме — 18 июля 2019 года

Напомним, движение по участку дороги Титова в Ленинском районе Новосибирска — от Бийской до Заозёрной было открыто 24 июня.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска

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