Более 500 должников остались без газа в Новосибирской области

ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» с начала текущего года приостановил газоснабжение более 500 злостным неплательщикам, проигнорировавшим неоднократные требования поставщика газа погасить задолженность. Более 7,8 тысячи должников уведомлены о предстоящем отключении от системы газоснабжения. Чтобы возобновить использование газа, абонентам придется оплатить не только долг и пени, но и расходы по отключению и повторному подключению, сообщили в пресс-службе компании.

По данным на 01.06.2019 просроченная задолженность населения Новосибирской области за потребленный природный газ превысила 71,3 млн рублей (на 8% больше аналогичного показателя годом ранее).

— Рейды по ограничению газоснабжения злостным неплательщикам проводятся регулярно и повсеместно: в списке на отключение находятся как жители частного сектора, так и многоквартирных домов. Если сварочный аппарат применить невозможно или крайне затруднительно, приостановка газоснабжения производится с помощью замков-блокираторов, — уточнила начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Елена Комарова.

Отмечается, что приостановление подачи газа — вынужденная мера, которая применяется в случае, если другие способы обязать должника оплатить потребленный газ не дали результатов. Абонентов оповещают о долгах по телефону и посредством sms, рассылаются уведомления о задолженности, предупреждения и претензии о погашении долга. Компания-поставщик газа идет навстречу абонентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, — предоставляется рассрочка платежа. Подача газа приостанавливается, только если все эти меры не привели к оплате задолженности.

В 2018 году от газоснабжения были отключены 1066 злостных неплательщиков. Помимо этого, в пользу поставщика газа по решениям судов было взыскано более 2,2 млн рублей задолженности. В судебные органы подано 330 исковых заявлений о взыскании 7,3 млн газовых долгов, вынесены 298 судебных решений о взыскании с должников более 6,5 млн рублей, говорится в сообщении.

Напомним, что если абонент не оплачивает счета за поставленный газ или препятствует работам по отключению от газоснабжения, поставщик газа вправе обратиться в суд. Отказ исполнять судебное решение обернется для должника значительными тратами и неудобствами — судебные приставы могут наложить арест на имущество или изъять его для принудительной реализации, запретить регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом, ограничить выезд должника за границу. Исполнительный лист может быть направлен напрямую по месту работы или по месту получения иного дохода — деньги будут ежемесячно списываться с любого счета должника. Кроме того, просроченная задолженность за поставленный газ отражается в кредитной истории в течение 10 лет — у должника могут возникнуть трудности с получением кредита в банке и с использованием кредитной карты.

Фото предоставлено пресс-службой «Газпром межрегионгаз Новосибирск»