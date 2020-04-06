Продление нерабочего периода не повлияет на теплоснабжение Новосибирска

Компания начала цикл ремонтов на ТЭЦ и готовится к старту летних работ на теплосетях.

Ограничения из-за вирусных рисков не влияют на производственную деятельность СГК. ТЭЦ и теплосети будут далее выполнять в полном объеме все обязательства по обеспечению потребителей теплом и электроэнергией.

С 1 апреля на всех ТЭЦ началась ремонтная кампания, которая завершится к сентябрю. Ремонт пройдут 13 единиц производственного оборудования.

Завершается подготовка к летней ремонтной кампании на теплосетях, в ходе которой СГК готовится заменить 4,5 км трубопроводов; выявить и устранить повреждения на всех теплосетях. Сформирован план, разработана и утверждена проектная документация. Сейчас теплосетевое подразделение компании синхронизирует график работ со смежными коммунальными службами города, а также с мэрией Новосибирска. Прежде всего, должны быть учтены графики работ по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» и планы проведения благоустройства.

На ТЭЦ и теплосетях нет рисков срыва закупок работ и услуг, смещения сроков выполнения работ. Организована закупка необходимых для производства работ материалов, значительная часть уже поставлена на склады компании. Практически завершены торги на услуги подрядных организаций.

В период, объявленный нерабочим, на четырех новосибирских и куйбышевской станциях ежедневно работают 850 человек; еще 124 человека –в теплосетевом подразделении. На рабочих местах находится минимальное количество персонала, необходимое для обеспечения надежности электро и теплоснабжения города и области.

Ответственные подразделения СГК делают все возможное, чтобы вовремя и в достаточном количестве закупить или организовать пошив масок, решить вопросы с наличием дезинфицирующих средств.

Медицинские работники контролируют состояние здоровья персонала, запрещен доступ на предприятия посторонних лиц. По итогам прошедшей недели состояние здоровья всех работающих сотрудников нормальное.

В первом квартале выработка электроэнергии всеми станциями Новосибирской области составила 3 млрд 461 млн кВтч, а тепловой энергии – 4 млн 753 тысяч Гкал. Запасы топлива на станциях превышают нормативные и рассчитаны в среднем на 46 суток.

Фото: пресс-служба СГК