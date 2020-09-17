Продвигать товары в интернете научит предпринимателей обучающая программа «Школа торговли: развитие e-commerce»

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области приглашает предпринимателей региона пройти бесплатный курс по интернет-торговле в рамках обучающей программы «Школа торговли». Двухнедельный курс рассчитан на участие местных товаропроизводителей, зарегистрированных как субъект малого или среднего предпринимательства.

— Сезон наших образовательных мероприятий возобновился с наступлением осени. Акцент предстоящего образовательного проекта сделан на интернет-торговлю, поскольку такой формат получил особую востребованность в период ограничений, связанных с распространением коронавируса. Около 150 товаропроизводителей смогут узнать тренды интернет-торговли, особенности работы с маркетплейсами. Особой ценностью образовательного проекта, как и всегда, станет живое общение с представителями отрасли – действующими руководителями предприятий торговли, успешно реализующих товары в режиме онлайн, ― отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

С 1 по 15 октября 2020 года в рамках программы будут реализованы круглые столы, лекции, воркшопы, панельные дискуссии и открытые диалоги с экспертами международных компаний-измерителей, руководителями и топ-менеджерами торговых сетей, маркетплейсов и узкими технологическими специалистами. В ходе курса участники получат возможность изучить инструменты продвижения, продаж и логистические решения, кейсы участников рынка, оценить перспективы регионального рынка e-commerce (электронная коммерция).

Обучение в Школе торговли бесплатное. Для участия необходимо подать заявку на сайте проекта retailnsk.ru, регистрация уже открыта.

Старт обучающей программы состоится 1 октября 2020 года в 16:00. В этот день состоится круглый стол «Ритейл 2020: тренд на развитие e-commerce», на котором рассмотрят вопросы изменения темпов роста рынка, распределение тренда по группам товаров, развитие онлайн-торговли во FMCG, краткосрочные и долгосрочные возможности для производителей.

Организаторы образовательной программы «Школа торговли: развитие e-commerce»: центр «Мой бизнес» (АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»). Исполнитель: агентство деловых мероприятий Анны Дмитриевой.

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами