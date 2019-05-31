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Проект порядка предоставления субсидий УК промпарков получил положительное заключение об ОРВ

Планируется, что в 2023 году количество индустриальных парков в регионе увеличится до 37.
  • 31/05/2019, 16:11
Проект порядка предоставления субсидий УК промпарков получил положительное заключение об ОРВ

Основная задача управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков – это создание комфортных условий для работы резидентов. Для этого требуются финансовые затраты, которые управляющие компании не всегда могут нести самостоятельно. Проектом акта предлагается предоставить субсидии из областного бюджета Новосибирской области на финансовое обеспечение управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков затрат, связанных с их функционированием. На проект акта подготовлено положительное заключение об ОРВ, сообщили в региональном минэкономразвития.

Отмечается, что основная цель поддержки управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков заключается в создании условий для развития парковых проектов, в обеспечении деятельности инвесторов и инновационных компаний, что будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Новосибирской области.

В документе говорится, что индикатором достижения цели являются: Количество резидентов индустриальных (промышленных) парков, сопровождаемых управляющей компанией. Планируется, что в 2023 году их количество увеличится до 37 (в 2018 году численность резидентов составила 27).

Кроме того, предполагается, что объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области резидентов действующих парковых проектов Новосибирской области в 2023 году составит 1200 млн. рублей (увеличение на 300 млн. рублей по сравнению с данными за 2018 год).

Фото: пресс-служба РАТМ Холдинга

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