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Генеральным директором «Новосибирскавтодора» назначен Юрий Бондаренко

  • 31/05/2019, 15:12
Руслан Власов, ранее возглавлявший ОАО «Новосибирскавтодор», принял решение сосредоточиться на личных бизнес-проектах.

Генеральным директором «Новосибирскавтодора» назначен Юрий Бондаренко31 мая 2019 года совет директоров ОАО «Новосибирскавтодор» назначил Юрия Бондаренко генеральным директором ОАО «Новосибирскавтодор», сообщили в пресс-службе компании.

Он приступит к исполнению обязанностей генерального директора ОАО «Новосибирскавтодор» с 1 июня 2019 года.

В пресс-службе рассказали, что Руслан Власов, ранее возглавлявший ОАО «Новосибирскавтодор», принял решение сосредоточиться на личных бизнес-проектах.

— Юрий Бондаренко хорошо зарекомендовал себя за время работы в разных должностях в группе компаний ОАО «Новосибирскавтодор», — подчеркнули в компании.

Юрий Бондаренко родился в 1977 году. В 2000 году окончил ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет имени И. И. Ползунова» по специальности «автоматизированное производство химических предприятий» с квалификацией «инженер». Дополнительное профессиональное образование получил в институте МИРБИС. В 2018 году окончил обучение по программе «Мастер делового администрирования (МВА)» со специализацией «стратегический менеджмент и управление организацией». С апреля 2015 года и по настоящее время Юрий Бондаренко работал генеральным директором ООО «Технадзор».

Фото: пресс-служба ОАО «Новосибирскавтодор»

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