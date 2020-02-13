Проект реконструкции аэропорта Толмачёво прошёл госэкспертизу

АО «Аэропорт Толмачево» получил положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск (Толмачево)». Заключение выдано 10 февраля ФАУ «Главгосэкспертиза России», сообщили в пресс-службе аэропорта, напомнив, что проектная документация разработана Группой компаний «Спектрум».

В пресс-службе рассказали, что в настоящее время идёт приём заявок на участие в тендере на строительство первого этапа нового терминального комплекса общей площадью 56 тыс. кв. м. Завершить процедуру по выбору генерального подрядчика планируется в начале апреля. Начальная цена контракта на строительно-монтажные работы — 13,5 млрд рублей. Строительство первого этапа должно быть завершено до 1 апреля 2022 года.

Отмечается, что весь проект будет реализован к 2025 году в два этапа. На проектирование и строительство терминального комплекса планируется выделить в общей сложности порядка 20 млрд рублей частных инвестиций. Ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тыс. кв. м. К 2022 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 миллионов человек в год.

Комплексное развитие аэропорта Толмачево реализуется в формате масштабного государственно-частного партнёрства во взаимодействии всех заинтересованных сторон — правительства Новосибирской области, инвесторов, государственных структур. Помимо проекта строительства нового терминального комплекса планируется реконструкция обеих взлётно-посадочных полос. Кроме того, на территории аэропорта Толмачёво завершается строительство Логистического почтового центра Почты России общей площадью около 50 тыс. квадратных метров и производительностью до 1 млн обрабатываемых отправлений в сутки.

Фото: с сайта аэропорта Толмачёво, рендер предоставлен архитектурным бюро SPEECH