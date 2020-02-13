В регионе определен порядок предоставления выплаты взамен земельного участка для ИЖС

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о порядке предоставления единовременной денежной выплаты взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Информация об этом размещена на сайте регионального правительства.

Согласно документу, граждане, имеющие трёх и более детей, состоящие на учёте в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, а также на учёте в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.

Размер единовременной денежной выплаты составляет: для граждан, имеющих трех детей — 216 000 рублей; для граждан, имеющих четырех детей — 288 000 рублей; для граждан, имеющих пять и более детей — 360 000 рублей.

Отмечается, что единовременная денежная выплата может быть использована на следующие цели:

1) приобретение земельного участка, расположенного на территории Новосибирской области, для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, включая уплату первоначального взноса при получении кредита (займа) на приобретение земельного участка, а также погашение основного долга и уплату процентов (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств);

2) приобретение, строительство жилого помещения, расположенного на территории Новосибирской области, осуществляемое посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, включая уплату первоначального взноса при получении кредита (займа) на приобретение, строительство жилого помещения, а также погашение основного долга и уплату процентов (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств);

3) строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, находящегося в собственности гражданина, указанного в части 1 настоящей статьи, расположенного на территории Новосибирской области, осуществляемое без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства;

4) проведение ремонта жилого помещения, находящегося в собственности гражданина, указанного в части 1 настоящей статьи, расположенного на территории Новосибирской области;

5) подключение (технологическое присоединение) жилого дома (части жилого дома), расположенного на территории Новосибирской области, к сетям инженерно-технического обеспечения.

В 2020 году право на получение единовременной денежной выплаты смогут реализовать многодетные граждане, вставшие на учёт в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, до июля 2013 года.

Фото: pixabay.com, автор- Evgeny