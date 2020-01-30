Прогноз Дениса Казанского на матч Металлург — Йокерит

«Йокерит» провел довольно крутую домашнюю серию – в последних трех матчах забито 11 шайб, но и пропущено достаточно. У «Магнитки» тоже все достаточно хорошо с точки привлекательности игры.

Я думаю, что в этой встрече, а команды впервые пересекаются между собой, нас ждет довольно результативный хоккей. Так как «Магнитке» просто нужны очки, а «Йокерит» играет невероятно результативно, то я думаю, что здесь нас ждет верх – тотал больше 5,5 можно брать и наслаждаться игрой больших мастеров.

Источник: https://social.bet/