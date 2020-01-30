Новосибирские МФО заняли треть рынка онлайн-микрозаймов

Новосибирские микрофинансовые организации за девять месяцев 2019 года выдали 33 млрд рублей онлайн-микрозаймов. Рост составил 95% по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Отмечается, что в целом все МФО страны выдали заемщикам за три квартала 2019 года 299 млрд рублей. За девять месяцев доля онлайн-займов в общем объеме микрокредитования выросла с 29% до 34%.

— Микрофинансовые организации активно развивают цифровые каналы продаж. Это удобно для заемщиков и снижает затраты их времени. Часто онлайн-кредитование становится единственным способом взять взаймы на финансовом рынке для жителей отдаленных территорий, где нет отделений банков и МФО. Для микрофинансовых организаций такой способ выдачи займов снижает издержки на офисы и персонал, — говорится в сообщении.

Доля новосибирских МФО в российском онлайн-микрокредитовании выросла с 25% в 2018 году до 33% по итогам девяти месяцев 2019 года.

— Треть объема всех онлайн-займов выдают новосибирские компании. Условия в Новосибирской области благоприятны для создания МФО, которые развивают онлайн-продажи. Для качественного скоринга через интернет и безопасного хранения данных необходимы профессиональные IT-специалисты, которые есть в Новосибирске. При этом важно понимать, что новосибирские МФО кредитуют всю страну, а не только жителей нашего региона, — пояснил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

По его словам, двукратный рост онлайн-микрокредитования объясняется снижением процентных ставок по микрозаймам. В прошлом году Банк России дважды ужесточал правила работы для МФО, в том числе с 1 июля 2019 года размер максимальной ежедневной процентной ставки снижен до 1%. В результате предельный размер полной стоимости кредита по самым дорогим микрозаймам (до 30 дней до 30 тыс. рублей) за год снизился более чем в два раза.

Очередные ограничения вступили в силу с 1 января 2020 года. По потребительским кредитам на срок до одного года проценты, неустойки и иные меры ответственности, платежи за услуги кредитора не могут превышать сам долг более чем в полтора раза. Если человек взял взаймы 7 тыс. рублей, то он отдаст не более 17,5 тысяч, в том числе долг в размере 7 тыс. рублей, а также проценты, неустойка и иные платежи в размере не более 10,5 тыс. рублей.

Фото: Евгения Серёгина