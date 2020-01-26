Прогноз на матч «Оттава» – «Нью-Джерси» (28.01.2020)

Форма команды «Оттава»

«Оттава» вступила в нынешний сезон без особых перспектив, так как команда переживает период перестройки, который несопоставим с решением серьёзных турнирных задач. Тем не менее, в первой половине регулярного чемпионата у «сенаторов» регулярно проскакивали победы, однако затем всё оборвалось. Начиная со второй половины декабря, подопечные Ди Джей Смита выдали 9-матчевую серию поражений, которая максимально испортила положение команды. Да, в последнем поединке игрокам «Оттавы» всё же удалось прервать эту череду неудач, обыграв «Калгари» – 5:2, однако этого хватило лишь для того, чтобы подняться на 14-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Форма команды «Нью-Джерси»

Ещё хуже ситуация складывается у «Нью-Джерси», который вошёл в текущий чемпионат с большими ожиданиями, крепким составом и первом номером драфта, способным набирать очки уже сейчас. Однако на деле команда оказалась неспособна сражаться за попадание в плей-офф, уже успела сменить главного тренера и теперь спокойно доигрывает сезон, не имея никаких турнирных перспектив. Да, с приходом на тренерский мостик Алена Насреддина «дьяволы» всё же стали периодически набирать очки, а в трёх последних матчах они встречались сплошь с серьёзными оппонентами, где случилось три поражения с общим счётом – 6:17. Как итог, «Нью-Джерси» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

История личных встреч между «Оттавой» и «Нью-Джерси»

В рамках НХЛ за последние десять лет команды провели между собой 39 личных встреч. На счету «сенаторов» 17 побед, а «дьяволы» были сильнее в 22 поединках. Разница заброшенных шайб также на стороне гостей предстоящего противостояния – 107:98. В нынешнем сезоне соперники встречались дважды: сначала победу отпраздновали игроки «Оттавы» – 4:2, а затем сильнее были хоккеисты «Нью-Джерси» – 4:3.

Ставки и прогнозы от профессионалов

«Оттава» и «Нью-Джерси» – соседи по турнирной таблице, которых разделяет лишь одно очко, что свидетельствует о равном уровне соперников в текущем сезоне. При этом у «сенаторов» в последнее время совсем разладилась игра, из за чего они уступили в девяти из десяти последних сражений, а вот «дьяволы» с приходом Алена Насреддина на тренерский мостик стали цепляться за очки и периодически выигрывать. Да, в трёх последних встречах они поочерёдно уступили «Торонто», «Вашингтону» и «Колабусу», но «Оттава» – это противник совершенно иного уровня, которого можно и нужно обыгрывать. Исходя из этого, напрашивается ставка на победу «Нью-Джерси» в матче.

Оставляя за скобками безнадёжный «Детройт», именно «Оттава» и «Нью-Джерси» – две худшие команды конференции по надёжности обороны. В 48 проведённых встречах «сенаторы» пропустили уже 163 шайбы (3,40 в среднем за игру), а в пассиве «дьяволов» на аналогичном отрезке и вовсе 173 гола (3,60 в среднем за игру). Всё это предвещает результативный характер и предстоящего сражения. Об этом твердит и статистика личных встреч, которые состоялись в «Канадиен Тайр-центре»: в последних четырёх таких случаях соперники совместными усилиями наколотили друг другу 34 шайбы (8,50 в среднем за игру).

Источник: https://metaratings.ru/ — прогнозы на спорт.