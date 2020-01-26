С первого чтения разрешили митинговать у зданий госвласти

Сессия заксобрания утвердила в первом чтении изменения в закон о проведении публичных мероприятий в Новосибирской области, расширив права их участников.

— Исключаются территории, прилегающие к зданиям и другим объектам, занимаемым органами и институтами власти, органами государственных бюджетных фондов, местными администрациями и иными органами местного самоуправления из перечня мест, возле которых запрещается проведение публичных мероприятий, — сообщил, выступавший с докладом зампредседателя комитета по госполитике, законодательству и местному самоуправлению депутат Евгений Смышляев. — Вопрос принципиальный. У нас предусмотрено, где запрещено проводить публичные мероприятия — объекты культуры, здравоохранения, объекты органов власти и территории, прилегающие к ним. Теперь разрешается проведение мероприятий на территории объектов, прилегающих к государственной власти.

Как пояснил депутат в комментарии Infopro54, поводом для принятия изменения в первом чтении послужило постановление конституционного суда РФ, которое касалось конкретно территорий прилегающих к объектам госвласти.

— Оно означает, что при выдаче разрешения гражданам со стороны органа власти на проведение публичного мероприятия нельзя будет ссылаться на этот закон, — говорит в комментарии Евгений Смышляев, — Необходимо будет обосновывать возможность или невозможность проведения мероприятия в указанном месте. Для внесения поправок перед вторым чтение установлен срок в месяц. Пока поправок не поступало.

Напомним, что за прошедший 2019 год на территории Новосибирска состоялся ряд массовых мероприятий, в том числе протестных акций, к примеру, митинга против возможного повышения тарифов за тепло. В данном случае, участникам акции предоставили место для её проведения на территории Нарымского сквера.

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