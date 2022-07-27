Программа Уралсиб Бонус стала доступна для зарплатных карт сотрудников бюджетных организаций

Подключить программу Уралсиб Бонус можно в офисе Банка Уралсиб, или самостоятельно в мобильном приложении в 2 простых шага:
Уралсиб Бонус позволяет получать кешбэк до 3% каждый месяц. Максимальный процент кешбэка легко получить, пользуясь разными продуктами банка. Ведь программа Уралсиб Бонус – это конструктор, в котором размер кешбэка зависит только от клиента: можно выполнить любое или все условия в определенном месяце, и соответствующий процент кешбэка будет применен ко всем покупкам* в этом месяце.
Более подробно ознакомиться с условиями программы Уралсиб Бонус можно на сайте банка. Свои вопросы по программе Вы можете задать по телефону «горячей линии» 8-800-250-57-57.
*На ряд операций по оплате покупок и услуг бонусные рубли не начисляются (подробнее в Правилах программы).
Фото предоставлено пресс-службой банка
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