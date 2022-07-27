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Все удачно вкладывается: откройте вклад «Спутник» и получайте повышенные проценты на остаток

  • 27/07/2022, 11:20
По вкладу начисляется до 12% годовых за покупки по картам. Вносить деньги и снимать их со вклада можно без ограничений.

новости бизнесаА при досрочном расторжении договора выплаченные проценты останутся у вас.

Банк «Левобережный» предлагает оформить вклад «Спутник», который работает по принципу накопительного счета. Проценты начисляются на ежедневный остаток на вкладе и выплачиваются в конце месяца. Условия зафиксированы на весь срок действия договора.

«Мы с мужем накопили внушительную сумму на ремонт. Решили положить деньги на вклад «Спутник», потому что вся сумма сразу нам не нужна. Деньги тратим постепенно – покупаем стройматериалы и рассчитываемся с мастерами за выполненную работу. Когда нам нужно что-то оплатить, я просто захожу в приложение банка и за считанные секунды перевожу необходимую сумму со счета вклада на банковскую карту. А когда мне приходит зарплата, наоборот, пополняю вклад. Это удобно и бесплатно, – делится впечатлениями вкладчик Банка «Левобережный» Виктория. – В итоге мы получаем дополнительный доход и свободно распоряжаемся деньгами, когда нам надо. За первый месяц мы заработали более 6 500 рублей при сумме вклада около 650 000 рублей».

Вклад «Спутник» подходит тем, у кого есть даже небольшие сбережения, поскольку его можно открыть на сумму от 1 000 рублей, а также тем, кто предпочитает рассчитываться картой, потому что за безналичные расчеты начисляется повышенный процент. Если вы откроете вклад в BL-online, ваш доход за первый месяц составит 12% годовых при покупках по картам на сумму от 10 000 рублей. Срок вклада – 1 год (367 дней). В случае непредвиденных обстоятельств его можно закрыть раньше без потери выплаченных процентов.

Оформить вклад можно в мобильном приложении BL-online и любых офисах Банка «Левобережный». Для получения консультации оставьте заявку на сайте или обратитесь в единую справочную службу по телефону 8-800-3333-555.

 

Максимальная сумма вклада не ограничена. Cтавка (в процентах годовых) при открытии в BL-online с учетом надбавки 6%: 12% на срок от 1 до 30 дней, 11% – 31-90 дней, 11% – 91-180 дней, 10% – 181-270 дней, 9% – 271-367 дней. Ставка при открытии в офисах ниже на 1 п.п. Надбавка 6% годовых выплачивается за расходы на сумму не менее 10 000 руб. по картам, выданным ко всем счетам клиента в Банке «Левобережный». Для держателей премиальных карт надбавка рассчитывается на сумму до 10 млн руб., для всех остальных клиентов – до 1,5 млн руб. Зачисление процентов и надбавки производится единой суммой на отдельный счет клиента в последний календарный день каждого месяца и по окончании срока вклада.

При досрочном расторжении выплаченные проценты сохраняются. За период от даты открытия/последней выплаты до даты расторжения проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Вклад автоматически пролонгируется на условиях, действующих на момент пролонгации. Одному клиенту можно открыть только один вклад «Спутник». После расторжения договора открыть вклад «Спутник» можно через 90 дней.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : вклады Банк Левобережный


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