Производители сельхозпродукции в июне снизили цены

В июне 2020 года по сравнению с маем 2020 года цены производителей сельскохозяйственной продукции Новосибирской области снизились на 2,1%, в том числе на продукцию растениеводства – на 2,7%, на продукцию животноводства – на 1,2%, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, среди продукции растениеводства в наибольшей степени снизились цены на овощи. Так, снижение цен на томаты составило 28%, на огурцы – 5%.

Повышение цен отмечено на горох на 8,1%, картофель – 8% и гречиху – на 7%.

Среди продукции животноводства снизились цены на яйца на 11,5% и молоко на 2,6%.

Фото: pixabay.com, автор- JerzyGorecki