Стали известны кандидаты КПРФ в горсовет

Заверили со второго захода

Избирательная комиссия Новосибирска заверила список кандидатов от КПРФ — об этом сообщается на сайте избиркома. Пока фамилий кандидатов в таблице на сайте нет, как и остальных сведений о них. Как сообщил редакции источник в КПРФ, заверить список в избиркоме удалось только со второго захода.

— Где-то вместо данных кандидата указали данные его супруги, — рассказывает собеседник издания. — Где-то ошиблись с адресом.

Что касается списка, то в нем представлены практически все депутаты от КПРФ шестого созыва — за исключением списочников: пресс-секретаря мэра Новосибирска Глеба Черепанова, директора ООО «Орион» Сергея Кальченко и директора компании «Брусника. Сибакадемстрой» Михаила Ансимова. Напомним, что двое последних выступали спонсорами КПРФ на выборах шестого созыва. Еще один из возможных спонсоров — директор СК «Союз военных строителей» Денис Плотников — был исключен из фракции КПРФ за то, что поддержал решение по отмене партийных списков. По информации избиркома, в текущей выборной кампании Плотников намерен поучаствовать в качестве самовыдвиженца на округе № 38 в Октябрьском районе.

Окраины сданы без боя

Как следует из списка КПРФ, более чем на 20 избирательных округах, большей частью в Кировском и Калининском районах, вряд ли новосибирские коммунисты всерьез рассчитывают на победу. На некоторых округах партия вовсе не стала выдвигать кандидатов. В частности, помимо упомянутых, это территория округа №5 в Дзержинском районе, на которой выдвигается от «Единой России» действующий депутат, директор СибНИИА Владимир Барсук. В Кировском районе коммунисты не представлены на округах №20, 21, 24, где заявились на выборы председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин, спикер горсовета Дмитрий Асанцев и депутат Сергей Трубников (все от «Единой России»). Пробел у коммунистов и на округах №25-26 в Ленинском районе, хотя основные их соперникиединороссыпока в списках не фигурируют, как и на округе №18 в Калининском районе. На округах №30, 31, 32, 34 (Ленинский район) коммунисты не выставили кандидатов против депутатов горсовета от «Единой России»: начальника отдела центра спортподготовки «Заря» Андрея Аникина, директора по развитию ООО «Специализированный застройщки ДСК КПД Газстрой» Кирилла Покровского и новых кандидатов-единороссовдиректора МБУ «Спортивная Обь» Дениса Чаховского, в свое время осужденного за вымогательство (В настоящее время судимость снята.Ред.) и предпринимателя Игоря Ильченко. На округе №34 в Октябрьском районе коммунисты не стали препятствовать своему недавнему соратнику Денису Плотникову, на округе №35вице-спикеру, единороссу Евгению Яковенко. Последним оголенным в плане присутствия коммунистов стал округ №38, где нет известных политиков и общественных деятелей.

Также КПРФ не выставила кандидатов на округе №39 в Октябрьском районе, по которому идет председатель комиссии горсовета по бюджету и налоговой политике, директор филиала ФГАУ «Микрохирургия глаза им. академика С.Н Федорова» Валерий Черных («Единая Россия») и №50 в Центральном районе, где выдвинут председатель комиссии по муниципальной собственности, директор МУП «ИМИ» Сергей Бондаренко («Единая Россия»).

Еще на части округов против действующих депутатов горсовета КПРФ выдвинула малоизвестных партийных активистов и сторонников, о многих из которых на партийном сайте практически нет информации. Так, в Дзержинском районе конкуренцию депутату Евгению Лебедеву (ЛДПР) предположительно составит предприниматель Владимир Андрющенко, его коллеге — председателю комиссии горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорю Салову («Единая Россия») — бизнесмен Иван Трогаев, тоже предположительно.

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В Калининском районе на округе №14 кандидатом выставлен Валерий Тупицын, информации о котором на партийном сайте нет. По данным, в Новосибирске зарегистрирован индивидуальный предприниматель с такими же именем и фамилией. Пока нет информации о регистрации действующего депутата горсовета Павла Чернышева, выдвинутого конференцией реготделения «Единой России». Однако уже зарегистрировался прошлогодний серебряный призер в борьбе за мандат на данной территории, директор ООО «Академ-Развитие» Игорь Рытиков («Родина»). Еще двум «родинцам» и действующим депутатам — Леониду Рыбину и Вячеславу Илюхину (зарегистрирован как самовыдвиженец) — предстоит противостоять на округе №17 Роману Деменкову. Предположительно, по данным, учредителю ПК «Электрокранмонтаж». Напомним, что в результате конфликта областного и районного отделений КПРФ партия вообще рисковала оказаться без кандидатов в районе, а экс-секретарь районного отделения партии Алексей Манохин в настоящее время выступает кандидатом в заксобрание от «Родины».

Председателю комиссии по культуре, спорту, молодежной политике и межмуниципальному сотрудничеству Александру Тарасову («Единая Россия») на округе №19 в Кировском районе будет противостоять член Кировского райкома КПРФ Сергей Мягков, председателю комиссии по местному самоуправлению Александру Бесстужеву («Единая Россия», округ №22) — молодая активистка партии и женского союза «Надежда России» Оксана Корякина.

Могут взять без боя

В то же время на ряде территорий у коммунистов нет достаточно серьезных соперников. В частности, в Дзержинском районе на округе №3 против депутата от КПРФ Георгия Андреева выступит лидер местных единороссов Сергей Капишников, пятью годами ранее проигравший выборы. Напомним также, что Капишников на прошлогодней конференции реготделения «Единой России» выступил в роли технического кандидата на пост секретаря регсовета партии против губернатора области Андрея Травникова, получив соответствующий результат лишь в несколько голосов поддержки со стороны однопартийцев.

Еще одному депутату от КПРФ — Александру Бурмистрову — в Ленинском районе будет также противостоять малоизвестная в политических кругах лидер местных единороссов Олеся Вишленкова.

Аналогичная ситуация в на округе №12 в Заельцовском районе, где против депутата, директора МКУ «Горфонтан» Валерия Науменко пока не выдвинуты известные на политическом поприще кандидаты. Однако в качестве самовыдвиженца (возможно, при поддержке «Единой России») на выборы на данной территории заявился известный новосибирский спортсмен Михаил Алоян. Шанс повысить свой статус до депутата есть и у помощника Науменко на округе №10 Яна Бурдинского, основными соперниками которого могут стать юрист Арам Озманян («Единая Россия»), пятью годами ранее проигравший выборы Науменко, и дебютант кампании, руководитель общественного клуба по реализации социально ориентированных проектов микрорайона «Стрижи» Екатерина Шалимова.

Есть интрига

Шансы на успех есть у дебютанта кампании, сторонника партии Максима Старцева в Октябрьском районе. Как следует из информации на сайте КПРФ, Старцев пользуется поддержкой депутата заксобрания Евгения Смышляева, совместно с которым проводит агитационные, по сути, мероприятия. Шансы на успех в районе есть еще у двух кандидатов: действующего депутата и лидера октябрьских коммунистов Олега Волобуева, избранного в шестой созыв по списку КПРФ, и председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыни.

Некоторым действующим депутатам горсовета от КПРФ придется, возможно, серьезно побороться за сохранение мандата. В частности, по округу №6 в Железнодорожном районе против зампредседателя комиссии по социальной политике и лидера местных коммунистов Сергея Сухорукова выдвинулся известный общественник, руководитель организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, заявившийся как самовыдвиженец, но при поддержке оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020».

Председателю комиссии горсовета по наказам избирателей Антону Тыртышному на округе предстоит встретиться с давним своим соперником, директором ООО «Стройоснова» Аркадием Беловым («Родина»). Напомним, что Тыртышный и Белов уже были соперниками на выборах, а встречи представителей их штабов заканчивались потасовками с последующим вмешательством сотрудников правоохранительных органов. Еще одним серьезным соперником может стать индивидуальный предприниматель, вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева («Партия роста»). Напомним, что значительная часть малоформатной торговли пострадала от решения мэрии убрать торговые объекты с остановочных пунктов (прежде всего, гостевых маршрутов) без предоставления компенсационных мест. Это вызвало многочисленные дискуссии мэрии с предпринимательским сообществом, обращения коммерсантов в федеральный Минпромторг и, как апофеоз, организацию акции протеста.

— Коммунисты объединились с единороссами (у нас уже это называется «КПЕР»), заключили пакт о ненападении, и все предложения «Единой России» коммунисты, главенствующие в городе, единогласно принимают, — рассказывает Лондон. — И открытие! Я думала, набрать подписей для выдвижения мы сможем без проблем, но вся наружная реклама уже ими выкуплена, у них схвачено абсолютно все — вплоть до ТСЖ и главных по подъездам. Нам вертеться просто негде. Для главных конкурентов КПРФ расставила на округах однофамильцев. И еще перенарезали все округа непонятно как. Никто не понимает, где его округ, за кого ему голосовать.

По-прежнему одним из интригующих и одновременно скандальных стал округ №8 в Зальцовском районе. Основным соперником действующего депутата от КПРФ, советника мэра Ивана Конобеева здесь выступает помощник депутата Госдумы Василий Стрекалов (ЛДПР). На минувшей неделе здесь отметился еще один Стрекалов — студент из Барнаула, заявившийся как самовыдвиженец, что дало повод говорить о привлечении спойлеров. На округе отметился и небезызвестный Олег Викторович, годом ранее принимавший участие в выборах мэра Новосибирска и позиционировавший себя как «кандидат от объединенной оппозиции» от «Партии дела», от которой принимает участие в кампании и в этот раз. Также примечательно участие в выборах на этом округе экс-коллеги Конобеева по телеканалу НТН-4, телеведущей Марии Лондон, заявившейся как самовыдвиженец при поддержке коалиции «Новосибирск 2020». Сама Лондон, судя по интервью «Новой газете», взгляды экс-коллеги не разделяет.

— Мне об этом ничего неизвестно, — сообщила в комментарии изданию первый секретарь Первомайского РК КПРФ Елена Иванова. — Кто бы это ни сделал — ход верный, чтобы голоса Курочкина раздробить.

Аналогичная ситуация со спойлерами произошла в Первомайском районе на округе №42. Здесь, как считают в реготделении ЛДПР, КПРФ также выставила спойлер против их кандидата. После помощника депутата заксобрания Дмитрия Курочкина (ЛДПР) в качестве самовыдвиженца зарегистрировался еще один Дмитрий Курочкин — экспедитор ООО «Р-авто». В местом отделении КПРФ причастность к появлению спойлера отрицают.

В свою очередь, здесь КПРФ выдвинула Александра Горшкова, который, как уже сообщалось, является помощником депутата заксобрания, единоросса Александра Козлова. В то же время от самих единороссов здесь примет участие действующий депутат Александр Родионов.

Также примечательным на округе является еще один кандидат — дорожный мастер МКУ «ДЭУ Советского района» Владимир Мишин, ставший знаменитым год назад после своего увольнения из структур мэрии за поддержку одного из кандидатов на пост главы города, а не действующего градоначальника. Сам Мишин в комментарии изданию данный факт отрицал. Сейчас он заявил об участии в выборах в качестве самовыдвиженца.

Еще на одном округе в Заельцовском районе — №11 — не менее внушительная палитра кандидатов. Кандидату от КПРФ, директору ООО СК «Маркет» (связана с СК «Вира-строй»), сыну главы Центрального округа Вадиму Канунникову в оппозиции находятся такие известные политики, как действующий депутат горсовета Олег Шестаков («Единая Россия») и лидер реготделения партии «Зеленые», директор по развитию ООО «Стрижи» Игорь Украинцев.

Возвращаясь к Первомайскому району, напомним, что на округе №43 коммунисты выдвинули председателя фонда «Социальная опора» Андрея Любавского. Его основными противниками станут председатель комиссии горсовета по градостроительству, коммерческий директор ООО «Джокер» Дмитрий Дамаев («Единая Россия») и замдиректора ООО «ДСО Консалтинг» Сергей Дьячков (самовыдвижение, коалиция «Новосибирск 2020»).

Заслуживают внимания несколько округов в Советском районе. Как уже сообщалось, от коммунистов на округе №45 примет участие журналист Ерлан Байжанов. Здесь же об участии в выборах заявили действующий депутат Наталья Пинус (самовыдвижение) и директор культурно-исторического центра «Интеграл 2.0» Анастасия Близнюк, что стало поводом для дискуссий в соцсетях об оппозиционности каждого из упомянутых кандидатов и готовности работать в пользу друг друга.

На округе №46 коммунистов представит композитор, автор гимна КПРФ Александр Церпята. Кроме него из известных политиков здесь уже отметились действующий депутат горсовета, замдиректора ООО «Росбилд» Александр Фельдбуш («Единая Россия») и экс-лидер реготделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина (самовыдвижение, коалиция). На округе №47 выдвиженцу КПРФ, редактору издания «Новый Советский» Виктору Стрельникову будет противостоять депутат горсовета, директор гимназии №6 «Горностай» Ирина Путинцева («Единая Россия»). Округ №48 станет площадкой для встречи активиста КПРФ Антона Бурмистрова и депутата горсовета, директора спортшколы единоборств Юрия Фоломкина («Единая Россия»).

И, как уже сообщалось, одним из самых интригующих станет округ №49 в Центральном районе. Здесь коммунисты выдвигают секретаря реготделения партии, вице-спикера горсовета Рената Сулейманова, главным соперником которого станет директор фонда защиты прав граждан Сергей Бойко, годом ранее занявший второе место на выборах мэра Новосибирска.

Напомним, что выборы депутатов горсовета Новосибирска седьмого созыва пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Фото с сайта КПРФ