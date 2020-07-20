Стали известны кандидаты КПРФ в горсовет

Избирательная комиссия Новосибирска заверила список кандидатов от КПРФ — об этом сообщается на сайте избиркома. Пока фамилий кандидатов в таблице на сайте нет, как и остальных сведений о них. Как сообщил редакции источник в КПРФ, заверить список в избиркоме удалось только со второго захода.
— Где-то вместо данных кандидата указали данные его супруги, — рассказывает собеседник издания. — Где-то ошиблись с адресом.
Что касается списка, то в нем представлены практически все депутаты от КПРФ шестого созыва — за исключением списочников: пресс-секретаря мэра Новосибирска Глеба Черепанова, директора ООО «Орион» Сергея Кальченко и директора компании «Брусника. Сибакадемстрой» Михаила Ансимова. Напомним, что двое последних выступали спонсорами КПРФ на выборах шестого созыва. Еще один из возможных спонсоров — директор СК «Союз военных строителей» Денис Плотников — был исключен из фракции КПРФ за то, что поддержал решение по отмене партийных списков. По информации избиркома, в текущей выборной кампании Плотников намерен поучаствовать в качестве самовыдвиженца на округе № 38 в Октябрьском районе.
Также КПРФ не выставила кандидатов на округе №39 в Октябрьском районе, по которому идет председатель комиссии горсовета по бюджету и налоговой политике, директор филиала ФГАУ «Микрохирургия глаза им. академика С.Н Федорова» Валерий Черных («Единая Россия») и №50 в Центральном районе, где выдвинут председатель комиссии по муниципальной собственности, директор МУП «ИМИ» Сергей Бондаренко («Единая Россия»).
Еще на части округов против действующих депутатов горсовета КПРФ выдвинула малоизвестных партийных активистов и сторонников, о многих из которых на партийном сайте практически нет информации. Так, в Дзержинском районе конкуренцию депутату Евгению Лебедеву (ЛДПР) предположительно составит предприниматель Владимир Андрющенко, его коллеге — председателю комиссии горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорю Салову («Единая Россия») — бизнесмен Иван Трогаев, тоже предположительно.
rusprofile.ru, в Новосибирске зарегистрирован индивидуальный предприниматель с такими же именем и фамилией. Пока нет информации о регистрации действующего депутата горсовета Павла Чернышева, выдвинутого конференцией реготделения «Единой России». Однако уже зарегистрировался прошлогодний серебряный призер в борьбе за мандат на данной территории, директор ООО «Академ-Развитие» Игорь Рытиков («Родина»). Еще двум «родинцам» и действующим депутатам — Леониду Рыбину и Вячеславу Илюхину (зарегистрирован как самовыдвиженец) — предстоит противостоять на округе №17 Роману Деменкову. Предположительно, по данным rusprofile.ru, учредителю ПК «Электрокранмонтаж». Напомним, что в результате конфликта областного и районного отделений КПРФ партия вообще рисковала оказаться без кандидатов в районе, а экс-секретарь районного отделения партии Алексей Манохин в настоящее время выступает кандидатом в заксобрание от «Родины».
Председателю комиссии по культуре, спорту, молодежной политике и межмуниципальному сотрудничеству Александру Тарасову («Единая Россия») на округе №19 в Кировском районе будет противостоять член Кировского райкома КПРФ Сергей Мягков, председателю комиссии по местному самоуправлению Александру Бесстужеву («Единая Россия», округ №22) — молодая активистка партии и женского союза «Надежда России» Оксана Корякина.
В то же время на ряде территорий у коммунистов нет достаточно серьезных соперников. В частности, в Дзержинском районе на округе №3 против депутата от КПРФ Георгия Андреева выступит лидер местных единороссов Сергей Капишников, пятью годами ранее проигравший выборы. Напомним также, что Капишников на прошлогодней конференции реготделения «Единой России» выступил в роли технического кандидата на пост секретаря регсовета партии против губернатора области Андрея Травникова, получив соответствующий результат лишь в несколько голосов поддержки со стороны однопартийцев.
Еще одному депутату от КПРФ — Александру Бурмистрову — в Ленинском районе будет также противостоять малоизвестная в политических кругах лидер местных единороссов Олеся Вишленкова.
Аналогичная ситуация в на округе №12 в Заельцовском районе, где против депутата, директора МКУ «Горфонтан» Валерия Науменко пока не выдвинуты известные на политическом поприще кандидаты. Однако в качестве самовыдвиженца (возможно, при поддержке «Единой России») на выборы на данной территории заявился известный новосибирский спортсмен Михаил Алоян. Шанс повысить свой статус до депутата есть и у помощника Науменко на округе №10 Яна Бурдинского, основными соперниками которого могут стать юрист Арам Озманян («Единая Россия»), пятью годами ранее проигравший выборы Науменко, и дебютант кампании, руководитель общественного клуба по реализации социально ориентированных проектов микрорайона «Стрижи» Екатерина Шалимова.
Некоторым действующим депутатам горсовета от КПРФ придется, возможно, серьезно побороться за сохранение мандата. В частности, по округу №6 в Железнодорожном районе против зампредседателя комиссии по социальной политике и лидера местных коммунистов Сергея Сухорукова выдвинулся известный общественник, руководитель организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, заявившийся как самовыдвиженец, но при поддержке оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020».
Председателю комиссии горсовета по наказам избирателей Антону Тыртышному на округе предстоит встретиться с давним своим соперником, директором ООО «Стройоснова» Аркадием Беловым («Родина»). Напомним, что Тыртышный и Белов уже были соперниками на выборах, а встречи представителей их штабов заканчивались потасовками с последующим вмешательством сотрудников правоохранительных органов. Еще одним серьезным соперником может стать индивидуальный предприниматель, вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева («Партия роста»). Напомним, что значительная часть малоформатной торговли пострадала от решения мэрии убрать торговые объекты с остановочных пунктов (прежде всего, гостевых маршрутов) без предоставления компенсационных мест. Это вызвало многочисленные дискуссии мэрии с предпринимательским сообществом, обращения коммерсантов в федеральный Минпромторг и, как апофеоз, организацию акции протеста.
— Коммунисты объединились с единороссами (у нас уже это называется «КПЕР»), заключили пакт о ненападении, и все предложения «Единой России» коммунисты, главенствующие в городе, единогласно принимают, — рассказывает Лондон. — И открытие! Я думала, набрать подписей для выдвижения мы сможем без проблем, но вся наружная реклама уже ими выкуплена, у них схвачено абсолютно все — вплоть до ТСЖ и главных по подъездам. Нам вертеться просто негде. Для главных конкурентов КПРФ расставила на округах однофамильцев. И еще перенарезали все округа непонятно как. Никто не понимает, где его округ, за кого ему голосовать.
— Мне об этом ничего неизвестно, — сообщила в комментарии изданию первый секретарь Первомайского РК КПРФ Елена Иванова. — Кто бы это ни сделал — ход верный, чтобы голоса Курочкина раздробить.
В свою очередь, здесь КПРФ выдвинула Александра Горшкова, который, как уже сообщалось, является помощником депутата заксобрания, единоросса Александра Козлова. В то же время от самих единороссов здесь примет участие действующий депутат Александр Родионов.
Еще на одном округе в Заельцовском районе — №11 — не менее внушительная палитра кандидатов. Кандидату от КПРФ, директору ООО СК «Маркет» (связана с СК «Вира-строй»), сыну главы Центрального округа Вадиму Канунникову в оппозиции находятся такие известные политики, как действующий депутат горсовета Олег Шестаков («Единая Россия») и лидер реготделения партии «Зеленые», директор по развитию ООО «Стрижи» Игорь Украинцев.
Возвращаясь к Первомайскому району, напомним, что на округе №43 коммунисты выдвинули председателя фонда «Социальная опора» Андрея Любавского. Его основными противниками станут председатель комиссии горсовета по градостроительству, коммерческий директор ООО «Джокер» Дмитрий Дамаев («Единая Россия») и замдиректора ООО «ДСО Консалтинг» Сергей Дьячков (самовыдвижение, коалиция «Новосибирск 2020»).
Заслуживают внимания несколько округов в Советском районе. Как уже сообщалось, от коммунистов на округе №45 примет участие журналист Ерлан Байжанов. Здесь же об участии в выборах заявили действующий депутат Наталья Пинус (самовыдвижение) и директор культурно-исторического центра «Интеграл 2.0» Анастасия Близнюк, что стало поводом для дискуссий в соцсетях об оппозиционности каждого из упомянутых кандидатов и готовности работать в пользу друг друга.
И, как уже сообщалось, одним из самых интригующих станет округ №49 в Центральном районе. Здесь коммунисты выдвигают секретаря реготделения партии, вице-спикера горсовета Рената Сулейманова, главным соперником которого станет директор фонда защиты прав граждан Сергей Бойко, годом ранее занявший второе место на выборах мэра Новосибирска.
Напомним, что выборы депутатов горсовета Новосибирска седьмого созыва пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
Фото с сайта КПРФ
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