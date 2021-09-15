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Производители стеклотары готовы перерабатывать больше стеклобоя

  • 15/09/2021, 12:59
Новости Новосибирска
Но настаивают на субсидировании доставки рассортированного сырья к местам обработки и утилизации.

— Температура плавления песка  — 1 400-1 450°С, а стекольных отходов, необходимых для производства нового стекла, ниже – 1 100-1200°С, поскольку самые энергозатратные стадии стекловарения в данном случае уже пройдены. Перерабатывать стекло без потери его физико-химических свойств можно бесконечно, таким образом, материал уникален для экономики замкнутого цикла, — напомнил директор по развитию ООО «Сибирское стекло», заместитель председателя комитета по экологии Ассоциации «Национальный объединенный совет предприятий стекольной промышленности «СтеклоСоюз» Сергей Лукьянцев, выступая на сессии «Рынок вторичных материальных ресурсов и перспективы рециклинга в России» в Москве.

По его словам, это обосновывает экономическую и экологическую целесообразность утилизации стеклобоя. Лукьянцев отметил, что сегодня российские стеклотарные предприятия в составе стекольного сырья используют от 10 до 25% стеклобоя. Причем на европейских заводах этот показатель превышает 60%, а в Японии достигает 90%. Чтобы возвращать в оборот больше отходов стекла, нужно, в первую очередь, создать эффективную систему сбора от граждан, а также обеспечить выборку стекольных фракций из потока смешанных ТКО.  При этом стеклобой, предназначенный к утилизации при изготовлении стеклотары, надо обработать — очистить от загрязнений и посторонних включений, фракционировать, рассортировать по цвету и т.д.

— Текущие возможности подготовки стекольных отходов позволяют нашим специалистам успешно применять их в соотношении 50 на 50 с шихтой. Как показывает опыт зарубежных заводов, при оптической сортировке стеклобоя его долю доводят до 70-80%. С увеличением этого значения требования к чистоте и однородности химического состава вторсырья существенно возрастают, — подчеркнул Лукьянцев.

Как полагает эксперт, ввиду географической протяженности России государству стоило бы субсидировать часть расходов на доставку рассортированных отходов к местам обработки и утилизации.

— Один из механизмов господдержки будет реализован через введение расширенной ответственности производителей, — говорит Сергей Лукьянцев. — В «СтеклоСоюзе», в который входит «Сибстекло», считают, что рассматриваемые в настоящее время законодательные решения должны способствовать привлечению стекольщиков к непосредственному участию в процессе обращения с отходами стекла.

Сегодня «Сибстекло» размещает баки для сортировки ТКО, сотрудничает с сектором HoReCa, открывает пункты приема вторресурсов у населения, проводит экскурсии в стекольных комплексах для экоактивистов, сообщает пресс-служба РАТМ Холдинга.

Фото пресс-службы РАТМ Холдинга

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги :

стеклобой
расширенная ответственность производителей
вторсырье


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