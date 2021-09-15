Отопительный сезон в Новосибирске начнется 20 сентября

С 20 сентября в Новосибирске начинается отопительный сезон. Постановление об этом подписал мэр Анатолий Локоть.

— Руководители теплоснабжающих организаций города Новосибирска должны перейти на зимний режим работы и обеспечить подключение тепловой энергии объектам здравоохранения, социальной политики и организациям с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, детским садам, объектам жилищного фонда, муниципальной бюджетной сферы, школам, профессиональным образовательным и высшим учебным заведениям, — говорится в документе.

Подача теплоносителя в системы отопления жилищного фонда и учреждений муниципальной бюджетной сферы пройдет в два этапа. По информации департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, с 20 сентября энергетики обеспечат техническую возможность подключения социальных объектов (объектов здравоохранения, школ, детских садов), а с 22 сентября – объектов жилого фонда.

В этот день тепло начнёт поступать объектам здравоохранения, социальной политики и организациям с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, дошкольным образовательным организациям, объектам жилищного фонда, муниципальной бюджетной сферы, общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования.

Отметим, что это постановление мэра не касается тех жилых домов, где собственники сами определяют начало отопительного сезона и направляют соответствующие заявки на подключение.

Специалисты департамента ЭЖиКХ напоминают: чтобы узнать, в какой день будет подключен ваш дом к системе отопления, необходимо обратиться в обслуживающую управляющую организацию. Если ваш дом не подключен вовремя или система отопления работает с перебоями, также необходимо обращаться в управляющую организацию или в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051.

В экстренных случаях (парение на улице, провалы теплотрассы и т. д.) жители могут обратиться в диспетчерские службы теплосетевых организаций.