Производство автомобилей в России может быть приостановлено в 2022 году из-за санкций

Санкции Запада в отношении России чреваты серьёзными последствиями для экономики страны. К такому выводу пришел исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов, сообщает ГЛАС.ru.
По его мнению, в ближайшее время все местное производство автомобилей в России может быть приостановлено. Одни предприятия уйдут в простой из-за санкционных ограничений, другие – из-за проблем с логистикой, а третьи столкнутся с нехваткой компонентов.
Сколько продлится простой, будет зависеть от длительности спецоперации ВС РФ на Украине.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса за помощью. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.
Фото: pixabay.com — 21754954
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