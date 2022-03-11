Производство автомобилей в России может быть приостановлено в 2022 году из-за санкций

Санкции Запада в отношении России чреваты серьёзными последствиями для экономики страны. К такому выводу пришел исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов, сообщает ГЛАС.ru.

По его мнению, в ближайшее время все местное производство автомобилей в России может быть приостановлено. Одни предприятия уйдут в простой из-за санкционных ограничений, другие – из-за проблем с логистикой, а третьи столкнутся с нехваткой компонентов.

Сколько продлится простой, будет зависеть от длительности спецоперации ВС РФ на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса за помощью. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.