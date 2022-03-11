9 инвестпроектов в Новосибирской области получат господдержку

Правительство Новосибирской области утвердило предоставление мер государственной поддержки инвестиционной деятельности 9 компаниям, реализующим инвестиционные проекты на территории региона.

ООО «СИБИРСКИЙ», реализующему проект «Строительство селекционно-семеноводческого центра по производству семян мощностью 20 тыс. тонн» (объем инвестиций — 1,6 млрд руб.);

АО «НОВОСИБИРСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ», реализующему проект «Запуск завода по производству бумаги и гофроупаковки в посёлке Красный Яр Новосибирской области» (объем инвестиций — 2,1 млрд руб.);

ООО ПТИЦЕФАБРИКА «УЛЫБИНО», реализующему проект «Строительство птицефабрики «Улыбино» мощностью до 18 тыс. тонн мяса утки в год» (объем инвестиций — 4,9 млрд руб.);

ОАО «САНАТОРИЙ «ДОВОЛЕНСКИЙ», реализующему проект «Реконструкция и расширение санаторно-курортного комплекса ОАО «Санаторий «Доволенский» на территории Доволенского района Новосибирской области» (объем инвестиций — 0,2 млрд руб.);

ООО «ПРОЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», реализующему проект «Строительство многофункционального логистического центра с местоположением: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, кадастровый номер: 54:19:112001:10457» (объем инвестиций — 1,3 млрд руб.);

АО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОБНОВЛЕНИЕ», реализующему проект «Расширение и увеличение мощностей фармацевтического производства» (объем инвестиций — 0,9 млрд руб.);

ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД», реализующему проект «Строительство 6 новых газовых котельных и модернизация 1 существующей котельной общей тепловой мощностью 26,3 МВт, строительство и реконструкция 8,9 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения» (объем инвестиций — 0,6 млрд руб.);

ООО «ЮРСИБ», реализующему проект «Строительство 2 новых газовых котельных общей тепловой мощностью 12,6 МВт и модернизация 1 существующей котельной общей тепловой мощностью 1,5 МВт, строительство и реконструкция не менее 5,6 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения» (объем инвестиций — 0,2 млрд руб.);

ООО «ГРАНД МОДУЛЬ», реализующему проект «Музейно-выставочный комплекс «Галерея времени» (объем инвестиций — 0,5 млрд руб.).

— Инвесторам будет оказана государственная поддержка в 2021-2028 гг. на общую сумму более 0,6 млрд рублей. Объем налоговых платежей в консолидированный бюджет Новосибирской области по поддерживаемым проектам ожидается в размере более 1,7 млрд рублей, — сообщает министерство экономического развития Новосибирской области. —Таким образом, 1 рубль государственной поддержки обеспечит более 2,8 рублей налогов в региональный бюджет.

Общий объем инвестиций в поддерживаемые проекты — 12,3 млрд рублей. Проектами предполагается создание более 1,1 тыс. рабочих мест.