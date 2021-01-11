Прокуратура проверит обстоятельства взрыва в Кировском районе

По информации прокуратуры Новосибирской области, начата проверка по факту взрыва в производственном здании на предприятии ООО Продовольственный комплекс «Корма» в Кировском районе Новосибирска. Данное здание предназначалось для хранения комбикорма.

— Прокурор района выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов, — сообщают в ведомстве. — Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности и исполнение законодательства о безопасности опасных производственных объектов, а также об охране труда на предприятии.

Как уточняют в следственном управлении Следственного комитета, при загрузке в емкость одного из компонентов произошел хлопок неустановленной природы.

По информации регионального управления МЧС РФ, сегодня в полдень оперативному дежурному поступила информация о разрушении обшивки здания на 8 и 7 этажах, после чего на место действия срочно выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России и муниципальная аварийно-спасательная служба города Новосибирска. Как сообщают в ведомстве со ссылкой на руководство объекта, в здании склада на момент обрушения людей не было, однако один человек, рабочий, находившийся на территории производственного объекта, пострадал. В настоящее время он доставлен в медучреждение. Его данные сейчас устанавливаются в ходе доследственной проверки.

— Работы по разбору завалов продолжаются, — сообщают в ГУ МЧС. — Дальнейшая информация уточняется.

По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, для устранения последствий происшествия привлечены 24 человека и 9 единиц техники, в том числе специальная техника с высотой крана около 30 м для разбора завалов на верхних этажах.

Напомним, что в сентябре 2019 года взрыв произошел в научном центре вирусологии «Вектор». Следственный комитет организовал проверку по факту хлопка газа, спровоцировавшего пожар в ремонтировавшемся корпусе. Из людей никто не пострадал, несущие конструкции повреждены не были. По версии следствия на тот момент, поводом для происшествия послужило нарушение требований охраны труда на предприятии.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по НСО