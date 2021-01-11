Треть новосибирцев планировали в 2020 году купить автомобиль, но отложили покупку

34% новосибирцев выразили намерение в 2021 году приобрести автомобиль. Такие планы — следствие отложенного спроса, свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Авито Авто. 37% опрошенных новосибирцев планировали в 2020 году купить автомобиль, но отложили покупку.

Наиболее распространенные причины отказа от покупки в 2020 году — рост цен на автомобили (9% респондентов) и решение подкопить на более дорогую модель (9%). Также 8% отложили покупку из-за нежелания брать кредит. А вот дефицит автомобилей у дилеров, о котором говорили многие в течение года не оказал на планы россиян влияния: меньше 1% отложили покупку из-за отсутствия нужной модели в салоне.

При этом, согласно результатам опроса Авито Авто, 4% жителей Новосибирска в этом году купили автомобиль, хотя этого не планировали. По России в целом такую незапланированную покупку совершили 5% респондентов. При этом женщины оказались более склонны к таким спонтанным крупным покупкам, чем мужчины: вопреки своим планам машину купили 7% опрошенных женщин и только 4% мужчин.

31% среди тех жителей Новосибирска, кто покупал автомобиль в 2020 году, несмотря на рост цен, потратили на покупку столько, сколько и планировали изначально. Еще 8% потратили меньше задуманного, а больше запланированного потратили 57% респондентов.

В 2021 год многие автолюбители смотрят с надеждой. Приобрести автомобиль собираются 34% опрошенных в Новосибирске. Из них 39% нацелены на приобретение новой иномарки, еще 36% — подержанной. Новый отечественный автомобиль хотят купить только 13% автолюбителей, подержанный — 1%. Еще 20% респондентов из числа желающих приобрести автомобиль в 2021 году пока не определились, какой именно автомобиль они хотят купить.

Чаще всего новосибирцы рассчитывают потратить на покупку автомобиля в 2021 году от 600 до 800 000 рублей — такой вариант ответа выбрали 25% опрошенных. Тех, кто готов потратить на автомобиль в 2021 году более 1 000 000 рублей — 18%. А 5% респондентов намерены купить максимально бюджетное средство передвижения, стоимостью не выше 200 000 рублей.

Еще 20% опрошенных в Новосибирске планируют купить новое дополнительное оснащение для автомобиля, усовершенствовать автомобиль (например, установить новые диски, багажник на крыше и т.д.). 33% респондентов намерены в 2021 году продать свой старый автомобиль, 30% — отремонтировать его. Полностью отказаться от личного автомобиля новосибирцы не планируют.

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