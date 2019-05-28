Промсвязьбанк и GetStar запустили сервис по предоставлению коротких номеров клиентам МСБ

Промсвязьбанк и GetStar, первый в России провайдер телефонных номеров Star Number, запустили совместный проект по предоставлению клиентам банка сегмента МСБ коротких, запоминающихся номеров со звездочкой. Соответствующее соглашение подписали директор дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин и генеральный директор GetStar Дмитрий Рысь.

Star Number — это сервис с использованием коротких телефонных номеров, всего от двух до четырех цифр, начинающихся со знака *. С учетом номерной емкости на всю Россию приходится не более 10 тыс. коротких номеров. Принцип работы сервиса выстроен следующим образом: при звонке на Star Number происходит прямая переадресация на существующий номер компании или на существующую виртуальную АТС. Сервис работает на сетях операторов «большой четверки» — МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2.

В рамках партнерства только предприятия МСБ, имеющие действующий счет в Промсвязьбанке, могут получить сервис от GetStar на специальных условиях: до конца 2019 года стоимость подключения и ежемесячная абонентская плата за стандартный номер составит всего 1 рубль.

Основные преимущества номеров со звездочкой – это их простота в наборе и запоминании. Помимо этого, звонки на них бесплатны для звонящего. Номера используются в рекламе и значительно повышают эффективность маркетинговых кампаний, цифровые комбинации могут стать частью бренда компаний, работающих с широким рядом потребителей, — например, сервисов такси, медицинских компаний, различных торговых предприятий, девелоперов. Масштаб бизнеса не имеет значения: номера могут быть использованы как в крупном бизнесе (так, короткие номера используют такие компании, как авиакомпания «Аэрофлот», ритейлер «Метро», ритейлер «Mercury» и другие) для приема звонков на горячую линию, так и в маленьком салоне красоты.

— Эффективная коммуникация с конечным потребителем одинаково важна как для крупных корпоративных клиентов, так и для предприятий среднего и малого бизнеса. Небольшим компаниям зачастую труднее выделиться среди конкурентов, поэтому им необходимо использовать все возможные инструменты и каналы коммуникации, чтобы быть на связи со своими клиентами, — рассказывает директор дирекции среднего и малого бизнеса ПАО «Промсвязьбанк» Александр Чернощекин. — По нашим ожиданиям, большая часть емкости коротких номеров со звездочкой будет распределена именно среди наших клиентов.

По его словам, предварительно банк получил уже более 100 заявок на подключение от малого бизнеса из разных городов, в том числе из Ярославля, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова и других.

— Мы уверены в успехе нашего проекта с ПСБ. Такой бизнес-инструмент, как короткие номера со звездочкой, поможет клиентам выделиться среди конкурентов. Раньше они были привилегией узкого круга крупных компаний, в России, однако наше сотрудничество позволит сделать короткие номера доступными и представителям малого и среднего бизнеса, — говорит генеральный директор GetStar Дмитрий Рысь.

Фото: пресс-служба банка