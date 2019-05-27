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В Новосибирской области прошел Единый День предварительного голосования

На территории города Новосибирска предварительное голосование прошло по одномандатному избирательному округу №12.
  • 27/05/2019, 19:07
В Новосибирской области прошел Единый День предварительного голосования

26 мая 2019 года в Единый день предварительного голосования на территории Новосибирской области состоялось предварительное голосование в Калининском, Каргатском, Маслянинском, Ордынском, Чановском, Чистоозерном, Татарском, Искитимском и Новосибирском районах, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

27 марта 2019 года на президиуме регионального политического совета было принято решение «О делегировании полномочий местным политическим советам на проведение предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований на дополнительных выборах 8 сентября 2019 года».

Предварительное голосование по модели №1 (принимают участие избиратели, проживающие и зарегистрированные по месту жительства на территории округа) состоялось на территории города Новосибирска по одномандатному избирательному округу №12 (1 мандат). Явка на округе составила 518 избирателей, что составляет 2.04%, от общего количества избирателей. В предварительном голосовании принимали участие три кандидата: Дыненков Василий (индивидуальный предприниматель) — 7 голосов, 1.35% от общего количества проголосовавших, Толика Максим (студент Медицинского университета) — 7 голосов, 1.35% от общего количества проголосовавших и Чернышев Павел (ООО Сады Гиганта, заместитель директора. Собственник холдинга «Сибирский Гигант» Александр Мансуров — депутат регионального парламента) — 497 голосов, 96% от общего количества проголосовавших.

Отмечается, что все кандидаты прошли процедуру предварительного голосования. После назначения выборов соответствующими органами, на заседаниях местных политических советов оформляется итоговый список кандидатов предварительного голосования как список кандидатур для последующего выдвижения местным отделением партии и вносит его на рассмотрение президиуму регионального политического совета для согласования в порядке, установленном уставом партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии

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