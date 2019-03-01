 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Промсвязьбанк запустил переводы по Системе быстрых платежей

  • 01/03/2019, 12:40
Запуск системы происходит в два этапа.

Система быстрых платежейПромсвязьбанк одним из первых начал предоставлять своим клиентам сервис перевода по номеру телефона клиентам сторонних банков по Системе быстрых платежей (СБП). СБП позволяет физическим лицам делать мгновенные переводы друг другу в круглосуточном режиме по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя средств. Оператором и расчетным центром СБП выступает Банк России, а операционным расчетно-клиринговым центром — Национальная система платежных карт (НСПК).

Запуск системы происходит в два этапа. На первом этапе в системе появилась возможность переводов на счет другого клиента в стороннем банке (С2С). Уже сейчас с помощью СБП можно отправлять средства близким или друзьям, а также пополнять собственные счета в других банках, например, для погашения кредитов. Следующим этапом развития СБП станет добавление функционала переводов и платежей в пользу юридических лиц – например, за товары и услуги с использованием QR-кодов.

— Система быстрых платежей — новое слово в банковской платежной инфраструктуре, и мы рады в числе первых участников СБП предоставить нашим клиентам возможность воспользоваться всеми преимуществами сервиса, — говорит руководитель розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев. — Теперь, чтобы моментально отправить перевод в другой банк, не нужно вводить номер карты или какие-либо реквизиты получателя, достаточно знать номер телефона. Важно, что наряду с удобством и новыми возможностями для клиентов, активное развитие СБП означает конкуренцию нового уровня между банками, снимает монопольные ограничения, которые уже существуют на этом рынке.

В первые три месяца работы системы Промсвязьбанк (ПАО) проводит акцию и установил нулевую комиссию для переводов по дебетовым картам. Время проведения акции – с 28 февраля до 31 мая. Затем банк установит тарифы с учётом рыночной ситуации.

Переводы по СБП доступны клиентам Промсвязьбанка в личном кабинете интернет-банка и мобильном приложении в разделе «Платежи и переводы». Чтобы сделать перевод через СБП, нужно в разделе «Перевод по номеру телефона» указать номер телефона получателя, выбрать банк получателя, выбрать счет списания, ввести сообщение для получателя и указать сумму перевода. Чтобы избежать ошибок, система дополнительно предложит проверить имя, отчество и первую букву фамилии получателя.

Сейчас перевод по СБП возможен на счета, открытые в банках, присоединившихся к СБП. К системе уже присоединились 11 банков, по мере расширения участников системы у пользователей будут появляться новые возможности для перевода.

Подробнее ознакомиться с условиями переводов по СБП вы можете на сайте.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

У предпринимателей области повышается интерес к рыбоводству

Рыбохозяйственные предприятия области произвели продукции на 1,5 млрд рублей

01/03/2019, 13:45
Общий объем добычи водных биоресурсов в регионе составил более 11 тысяч тонн.

Страховой актив Игоря Кима готов к ускоренному росту

01/03/2019, 13:39
В «Д2 Страхование» произошли кадровые рокировки.
Молодым семьям предложат новые меры поддержки

Молодым семьям предложат новые меры поддержки

01/03/2019, 13:35
Получателей дополнительных выплат при рождении детей станет значительно больше.

Актуальный разговор

Новосибирск — самый конкурентный город в России на рынке МФО

Новосибирск — самый конкурентный город в России на рынке МФО

Все материалы
Новости

Новосибирцы перешли с Xbox на Sony Playstation

01/03/2019, 18:51

Правительство Новосибирской области выделит ФК «Сибирь» 250 млн рублей

01/03/2019, 17:47

В «Горводоканал» пришли оперативники

01/03/2019, 17:43

Новосибирская область на первом месте в округе по поступлениям страховых взносов

01/03/2019, 16:34

Область снова реструктурирует бюджетные кредиты

01/03/2019, 14:19

Рыбохозяйственные предприятия области произвели продукции на 1,5 млрд рублей

01/03/2019, 13:45

Страховой актив Игоря Кима готов к ускоренному росту

01/03/2019, 13:39

Молодым семьям предложат новые меры поддержки

01/03/2019, 13:35

S7 Airlines открывает прямой рейс из Новосибирска в Бухару

01/03/2019, 13:32

МинЖКХ области подало иск в суд на «Экологию- Новосибирск»

01/03/2019, 12:23

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска