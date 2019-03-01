Промсвязьбанк запустил переводы по Системе быстрых платежей

Промсвязьбанк одним из первых начал предоставлять своим клиентам сервис перевода по номеру телефона клиентам сторонних банков по Системе быстрых платежей (СБП). СБП позволяет физическим лицам делать мгновенные переводы друг другу в круглосуточном режиме по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя средств. Оператором и расчетным центром СБП выступает Банк России, а операционным расчетно-клиринговым центром — Национальная система платежных карт (НСПК).



Запуск системы происходит в два этапа. На первом этапе в системе появилась возможность переводов на счет другого клиента в стороннем банке (С2С). Уже сейчас с помощью СБП можно отправлять средства близким или друзьям, а также пополнять собственные счета в других банках, например, для погашения кредитов. Следующим этапом развития СБП станет добавление функционала переводов и платежей в пользу юридических лиц – например, за товары и услуги с использованием QR-кодов.

— Система быстрых платежей — новое слово в банковской платежной инфраструктуре, и мы рады в числе первых участников СБП предоставить нашим клиентам возможность воспользоваться всеми преимуществами сервиса, — говорит руководитель розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев. — Теперь, чтобы моментально отправить перевод в другой банк, не нужно вводить номер карты или какие-либо реквизиты получателя, достаточно знать номер телефона. Важно, что наряду с удобством и новыми возможностями для клиентов, активное развитие СБП означает конкуренцию нового уровня между банками, снимает монопольные ограничения, которые уже существуют на этом рынке.

В первые три месяца работы системы Промсвязьбанк (ПАО) проводит акцию и установил нулевую комиссию для переводов по дебетовым картам. Время проведения акции – с 28 февраля до 31 мая. Затем банк установит тарифы с учётом рыночной ситуации.



Переводы по СБП доступны клиентам Промсвязьбанка в личном кабинете интернет-банка и мобильном приложении в разделе «Платежи и переводы». Чтобы сделать перевод через СБП, нужно в разделе «Перевод по номеру телефона» указать номер телефона получателя, выбрать банк получателя, выбрать счет списания, ввести сообщение для получателя и указать сумму перевода. Чтобы избежать ошибок, система дополнительно предложит проверить имя, отчество и первую букву фамилии получателя.



Сейчас перевод по СБП возможен на счета, открытые в банках, присоединившихся к СБП. К системе уже присоединились 11 банков, по мере расширения участников системы у пользователей будут появляться новые возможности для перевода.

Подробнее ознакомиться с условиями переводов по СБП вы можете на сайте .

Фото: пресс-служба банка