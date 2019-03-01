За 2018 год сибирские пользователи мобильного приложения «Госуслуги» подали 1,4 млн заявок

Количество государственных услуг, полученных сибиряками через мобильное приложение «Госуслуги» за 2018 год увеличилось в четыре раза и равно 1,4 млн. Для сравнения в 2017 году жители сибирских регионов заполнили 309 тысяч заявлений на получение услуг в электронном виде.

В целом по стране этот показатель за 2018 год больше прошлогоднего в два раза и составил 12,6 млн заявлений. В среднем каждый месяц мобильным приложением «Госуслуги» пользовались 9,3 млн россиян.

Самой популярной услугой у «мобильных» электронных граждан в Сибири, как и во всех остальных регионах, стала возможность узнать размер пенсионных накоплений. Пользователи сделали 606 тысяч таких запросов, жители Уральского федерального округа (УФО) направили в Пенсионный фонд через мобильное приложение «Госуслуги» 716 тысяч заявок. В Центральном федеральном округе (ЦФО) данные о состоянии своих лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования запрошены более 1,4 млн раз. А всего с помощью приложения россияне отправили 5,5 млн заявок на эту услугу.

На втором и третьем месте по популярности у сибиряков в 2018 году были госуслуги, связанные с транспортными средствами. Онлайн-регистрацией автомобиля граждане воспользовались 109 тысяч раз, еще 64 тысячи заявлений было подано на прохождение экзамена для получения права управления транспортным средством. В России на регистрацию транспорта пользователи подали около миллиона заявлений.

В пятерке самых востребованных услуг в мобильном приложении «Госуслуги» – получение паспорта нового поколения гражданином РФ, достигшего 18-летнего возраста. В Сибири удобным мобильным сервисом для оформления документа, удостоверяющего личность, воспользовались 62 тысячи раз. На Урале, например, было подано 80 тысяч заявок раз, самое большое число заявлений на предоставление этой услуги зарегистрировано в ЦФО – 215 тысяч.

В 2018 году сибирские пользователи мобильного приложения погасили более 1,9 млрд рублей автоштрафов, налоговых и судебных платежей и госпошлин. Годом ранее эта сумма составляла 696 млн рублей. В целом по России объем платежей через приложение за 2018 год вырос более чем в два раза и превысил 20 млрд рублей.

В конце сентября 2018 года владельцам мобильных устройств с операционной системой iOS стала доступна оплата госпошлин и автоштрафов с помощью платежной системы Apple Pay, в ноябре такая возможность была реализована и для погашения налоговых и судебных задолженностей. С момента запуска сервиса пользователи совершили более 1,16 млн транзакций на сумму свыше 1,4 млрд рублей, что составляет 10 процентов от общего объема платежей. Сибиряки через iOS-гаджеты оплатили почти 123 млн. рублей.

В российских регионах пользователи высоко оценили мобильное приложение «Госуслуги». Так, владельцы Android-устройств поставили приложению 4,65 балла из пяти возможных, а пользователи операционной системой iOS – 4,7 балла.

ПАО «Ростелеком» совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отвечает за эксплуатацию и развитие Инфраструктуры электронного правительства. Технологическим партнером проекта выступает АО «РТ Лабс».

Фото: пресс-служба компании