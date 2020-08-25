Промышленные потолочные светильники — основные виды, что учесть при выборе

Вся осветительная система располагается прямо на уровне потолка.

Для любого производства нужен высокий уровень освещенности рабочего места, обеспечивающий хорошую производительность и безопасность работников. Условия работы не всегда идеальные: в помещениях может быть высокая влажность или повышенная концентрация пылевых частиц. Поэтому производители разрабатывают отдельные модельные линии промышленных потолочных светильников https://tdnlko.ru/. Это модельная линия приборов со светодиодами, которые дают мощный световой поток без мерцания и шума при работе светильника.

Виды промышленных осветительных приборов

Потолочные светильники промышленного назначения так же, как и бытовые, могут быть накладными и встраиваемыми. В том числе и с кронштейнами поворотного типа.

Корпус может быть как почти плоским, так и с отражателем типа колокол. По дизайну модели различны: здесь можно увидеть круглые, прямоугольные, линейные светильники. Отражатель из отполированной стали или алюминия закрыт прозрачным рассеивателем.

Чем отличаются промышленные светильники от бытовых? Высокой степенью защиты от влаги и пыли. В маркировке защитные свойства отражаются в виде индекса IP 40 и выше. Первая цифра обозначает пылевую защиту, вторая – неуязвимость корпуса для капель или даже направленной струи воды. При 6 уровне защиты от влаги (IP6x) светильник не промокнет даже при тропическом ливне. Но в помещении такого не бывает, поэтому достаточно и меньшего уровня.

Еще одна характеристика, которая в светильниках этой категории выше, чем у бытовых, это световой поток. Например, у светодиодных осветительных приборов при потребляемой мощности 30 Вт световой поток может быть до 3500 Лм.

При выборе светильников по характеристикам, указанным на приборе, не нужно забывать, что световой поток, указанный в Лм, не равен уровню освещенности рабочего места, нормы которого учитываются в Лк. Освещенность – это величина светового потока на единицу освещаемой светильником площади.

Если при угле рассеивания 120° светильник, подвешенный на уровне потолка, будет освещать площадь пола в 5-10 кв. метров, то, соответственно, 3500 Лм делим на 5-10. Это очень приблизительный пример расчета. Точный расчет намного сложнее. Поэтому проект схемы расположения светильников и их минимальную мощность всегда должны разрабатывать специалисты.