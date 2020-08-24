«Сибмост» остался в процедуре банкротства

Седьмой Арбитражный апелляционный суд сегодня оставил определение Арбитражного суда Новосибирской области о введении банкротства в АО «Сибмост» без изменений, а жалобу — без удовлетворения, говорится в сообщений на сайте суда. В АО «Сибмост» это решение комментировать отказались.

— По утверждению должника, основными источниками исполнения мирового соглашения являются заключенные госконтракты — как настоящие, так и будущие, взыскание дебиторской задолженности, которая обеспечивает срок исполнения с июля 2020 по 31.12.2020, поручительство ООО «Сибмост Групп» на тот же срок. Однако должником не указана реальность взыскания дебиторской задолженности, поручителем не представлены документы, подтверждающие финансовую возможность обеспечения. Кроме того, имеется текущая задолженность порядка 1 млрд рублей, — говорится в материалах суда. — Указанные обстоятельства вносят неопределенность в отношения сторон, чем нарушают права конкурсных кредиторов.

Напомним, дело о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества «Сибмост» было возбуждено в июле 2016 года. В мае 2019-го в отношении компании была введена процедура наблюдения. В феврале 2020 года временный управляющий обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением об утверждении мирового соглашения, указывая, что это решение принято большинством голосов на собрании кредиторов компании. Согласно условиям мирового, должник предлагал погасить требования конкурсных кредиторов на условиях прощения долга в размере 75% каждому кредитору, а также отсрочки и рассрочки задолженности сроком 7,5 лет. Суд отказал, предложив еще раз обсудить ситуацию с кредиторами. В марте кредиторы приняли решение о завершении процедуры наблюдения и переходе на стадию мирового соглашения. В собрании кредиторов приняли участие кредиторы должника, имеющие 89% голосов (общая сумма задолженности по всем кредиторам 7,9 млрд рублей). За заключение мирового соглашения проголосовали кредиторы, обладающие 65,66% голосов.

В решении подчеркивается, что «Сибмост» не предоставил суду доказательства того, что может исполнить условия мирового соглашения, так как у него отсутствовали доходы и имущество. Кроме того, у компании были 336 млн рублей текущей задолженности. В итоге суд решил отказать в утверждении мирового соглашения. АО «Сибмост» признано банкротом. В компании открыто конкурсное производство на 6 месяцев.

18 мая ООО «Сибмост Групп» обратилось с апелляционной жалобой на определение Арбитражного суда Новосибирской области по делу о несостоятельности АО «Сибмост». В июле жалоба была принята судом к совместному производству с апелляционными жалобами конкурсного управляющего должником Сергея Богданова (ПАО «Сбербанка России»).

Между тем в начале августа в СМИ появилось сообщение, что Федеральное управление автодорог «Сибирь» (Сибуправтодор) через суд потребовало расторжения госконтракта с «Сибмостом» — «в связи с нарушениями условий госконтракта в части сроков выполнения работ». В Сибуправтодоре «Коммерсанту» уточняли, что речь идет о строительстве Восточного обхода.

Для сравнения, судя по сообщению, размещенному на сайте АО «Сибмост», 15 августа на строящемся обходе города Мариинска был открыт для движения участок протяженностью 16 км. Это позволило вывести транзитный транспорт с городских улиц, по которым ранее проходила федеральная трасса Р-255 «Сибирь». Руководитель «Сибмоста» Сергей Титов подчеркивал, что участок открыт досрочно, с опережением на год.

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