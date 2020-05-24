Просроченная задолженность по зарплате в регионе снизилась почти на 2 млн рублей

По данным организаций (кроме субъектов малого предпринимательства) наблюдаемых видов деятельности, сообщивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате за апрель текущего года, общая сумма задолженности в Новосибирской области по состоянию на 1 мая 2020 года составила 33,8 млн. рублей (на 1 апреля она составляла 35,6 млн рублей). Из них 19 млн. рублей – невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2019 году и ранее, сообщили в Новосибирскстате.

— Своевременно не получили заработную плату 725 человек. В среднем на одного работника приходилось по 46,7 тыс. рублей невыплаченной заработной платы, —уточнили в Новосибирскстате.

По состоянию на 1 мая 2020 года наибольший объем задолженности зафиксирован в следующих организациях: АО «Байкальская строительная компания» («Строительство»), ООО «Посевнинский завод спецтехники», ОАО «Молкомбинат Утянский», ЗАО «Ордынская МТС», («Обрабатывающие производства»). На долю этих организаций приходится 80,6% общей суммы задолженности.

Отмечается, что весь объем просроченной задолженности сложился из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств.

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