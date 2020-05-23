Российский фудсервис пострадал от карантина меньше, чем в Европе

Российский рынок фудсервиса пострадал от пандемии меньше, чем индустрии крупнейших европейских стран (Италии, Испании, Франции, Великобритании и Германии), свидетельствуют данные NPD Group. Агентство оценило падение спроса после введения властями разных стран ограничительных мер, придя к выводу, что дно российского рынка составило 25 % обычных продаж, тогда как в Великобритании кривая опустилась до 15 %, в Италии и Испании, где был введен самый жесткий карантин, – 10 %.

— У потребителей складывается апокалиптическое ощущение, что фудсервис схлопнулся и от рынка практически ничего не осталось. Однако четверть российской индустрии по-прежнему работает: рынку удается оставаться на плаву благодаря фастфуду, ритейлу/заправкам и рабочим столовым, — комментирует эксперт рынка фудсервиса российского отделения NPD Марина Лапенкова. — На пищевых производствах открыты столовые, доля которых в России намного больше, чем в Европе. Люди покупают готовую еду в супермаркетах, автомобилисты — на заправках.

По ее словам, самый динамичный канал на российском рынке – рестораны быстрого обслуживания. Еще до пандемии на фастфуд приходилось более половины рынка крупных городов России, тогда как в Европе фастфуд занимал примерно треть. Последние несколько лет крупные сети активно развивали доставку через операторов и с введением карантина им не пришлось начинать с нуля. Сейчас операторы тестируют click&collect, когда потребители заказывают онлайн и заходят только забрать заказ.

Как отмечает Марина Лапенкова, крупные фастфудные сети оказались более устойчивы к кризису: только у них есть drive-thru и финансовые ресурсы, чтобы сообщить гостям о новых условиях обслуживания. Фастфуд стимулирует потребителей делать заказ через собственные онлайн приложения или платформы агрегаторов, чтобы покупка была более безопасной. Агрегаторы, в свою очередь, стараются максимально покрыть спрос и быстро подключают к своим системам новые заведения, часто предлагая льготные условия подключения.

В России также развит сегмент пиццерий (9 % всего рынка питания вне дома в 2019 г), изначально ориентированных на доставку, который меньше пострадал с введением карантина. Для сравнения, в крупнейших странах Европы доля фастфуд пиццерий составляет около 4 %.

При этом заметно меняется мотивация потребителей при заказе доставки. Если раньше пиццу часто выбирали для детских праздников, встреч друзей или во время просмотра спортивных мероприятий, то сейчас об угощении для больших компаний не может быть и речи.

Эксперты отмечают, что основной удар пришелся на рестораны полного обслуживания, куда гости приходили за атмосферой, яркими впечатлениями и эмоциями, уникальной кухней и сервисом. Эти заведения в меньшей степени ориентировались на доставку и продажу еды навынос, и им нечего предложить оказавшимся изолированными в своих квартирах гостям. По прогнозам NPD, рестораны полного обслуживания будут дольше других форматов восстанавливаться после снятия карантина, а некоторым, к сожалению, не удастся открыться вновь.

— В результате российский фудсервис еще сильнее сместится в сторону фастфуда, — объясняет Марина Лапенкова. — К тому же, потребители считают, что крупные сети лучше независимых ресторанов следят за тем, чтобы сотрудники следователи правилам гигиены, а безопасность сейчас волнует гостей больше всего.

Согласно исследованию NPD, большинство гостей утверждают, что выбирать будут только те места, которым они доверяют. Потребители также отдадут предпочтение заведениям, где соблюдаются правила гигиены и следят за чистотой, а также введены меры для организации социальной дистанции в зале. Сейчас россияне больше всего скучают по атмосфере и эмоциям, которые есть только в ресторанах, и времени, проводимом в ресторанах с семьей и друзьями.

Фото: pixabay.com, автор- Danny112