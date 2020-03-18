Просроченная задолженность по зарплате в регионе составляет почти 33 млн рублей

По данным организаций (кроме субъектов малого предпринимательства) наблюдаемых видов деятельности, сообщивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате за февраль текущего года, общая сумма задолженности в Новосибирской области по состоянию на 1 марта 2020 года составила 32,8 млн. рублей, сообщили в Новосибирскстате. Из них 21,5 млн. рублей – это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2019 году и ранее.

— Своевременно не получили заработную плату 695 человек. В среднем на одного работника приходилось по 47,2 тыс. рублей невыплаченной заработной платы, — говорится в сообщении.

ПО данным статистиков, по состоянию на 1 марта 2020 года наибольший объем задолженности зафиксирован в следующих организациях: АО «Байкальская строительная компания» («Строительство»), ООО «Посевнинский завод спецтехники», ОАО «Молкомбинат Утянский», ЗАО «Ордынская МТС», («Обрабатывающие производства»). На долю этих организаций приходится 74% общей суммы задолженности.

В Новосибирскстате подчеркнули, что весь объем просроченной задолженности сложился из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств.

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