Простая инструкция, как навсегда закрыть квартирный вопрос

Ипотека и аренда – самые распространенные и наиболее доступные способы решения жилищного вопроса. Но что выгоднее: приобрести собственную квартиру или все-таки снять?

Однозначным плюсом ипотеки является то, что ежемесячный платеж вы вносите за собственное жилье, а не в карман арендодателя. К тому же, если вы снимаете жилье, то велика вероятность повышения стоимости аренды. В случае с ипотекой вы имеете фиксированный платеж и можете её рефинансировать или досрочно погасить.

Немаловажно, что недвижимость – одно из самых удачных финансовых вложений. При необходимости вы сможете ее продать, оставить в наследство или сдать.

Как ни крути, ипотека выигрывает у арендованного жилья, ведь свой дом всегда надёжнее. А Банк Акцепт снизил ставки на ипотеку – от 8,2% годовых!

Также до 30.10.2020г. у вас есть возможность оформить ипотеку по госпрограмме на жильё в новостройках – от 6,0% годовых!

А если у вас уже есть ипотека, то Банк Акцепт также снизил ставки на рефинансирование! Вы можете переоформить ипотечный кредит другого банка по выгодной ставке – от 8,4% годовых!

Подать заявку на ипотеку или рефинансирование можно онлайн либо обратиться в один из офисов банка.

За 30 лет существования Банк Акцепт доказал свою надежность на ипотечном рынке и продолжает стабильно работать для своих клиентов.

Подробности по тел: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

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