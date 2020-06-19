В Новосибирске объявлены аукционы на право заключения договоров о РЗТ

В Новосибирске объявлен аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории (РЗТ) в Кировском районе, а также в границах улиц Физкультурной, Героев Революции, Марии Ульяновой в Первомайском районе Новосибирска. Информация о них размещена на официальном сайте города Новосибирска.

Согласно конкурсной документации, общая площадь застроенной территории в Кировском районе составляет 9305 кв. м. Сносу подлежат жилые дома по адресам: ул. Аникина, 17, 19, 21. Срок действия договора — девять лет.

Начальная цена аукциона — 8 млн 200 тысяч рублей. Шаг аукциона — 400 тысяч рублей.

Отмечается, что компания, заключившая договор о РЗТ, обязана до 30 марта 2021 года подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания, с учётом обеспеченности места объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. Утвердить проект нужно до 30 октября 2021 года. До 30 декабря 2024 года застройщик должен расселить жильцов, предоставив им благоустроенные квартиры или денежную компенсацию. Строительство на этой территории должно завершиться до 30 сентября 2028 года.

Начальная цена аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории (РЗТ) в границах улиц Физкультурной, Героев Революции, Марии Ульяновой в Первомайском районе на основании отчета независимого оценщика составляет семь миллион рублей. Шаг аукциона составляет 300 тысяч рублей.

Общая площадь, предназначенная под РЗТ составляет 10 553 кв. м. Сносу подлежат дома по адресам: ул. Физкультурная, 16, ул. Марии Ульяновой, 17, ул. Героев Революции, 34, 36, 38. Срок действия договора — шесть лет.

Компания, заключившая договор о РЗТ, обязана до 30 марта 2021 года подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории. До 30 декабря 2022 года провести расселение и снос многоквартирных домов, расположенных в границах застроенной территории. Завершить строительство на этой территории застройщик обязан до 30 марта 2026 года.

Аукционы состоятся 23 июля 2020 года.

Фото: pixabay.com, автор- olesya41