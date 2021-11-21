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Противокражное оборудование — защищаем бизнес с умом!

  • 21/11/2021, 21:31
Недостаточно просто запустить свой бизнес и надеяться на мифические прибыли, не прилагая к этому особых усилий. Дело нуждается в защите и, в первую очередь, от хищений.

Особенно это актуально для торговых площадок. Здесь на помощь приходят производители противокражного оборудования, которые готовы предложить широкий ассортимент устройств под любые потребности, вкусы и доходы.

Зеркала безопасности на страже благосостояния

За счёт своей выпуклой формы зеркало дорожное значительно расширяет угол обзора. Такие устройства уже давно и часто используют в качестве одной из самых распространённых систем противокражного оборудования. Что ощутимо повышает безопасность торгового зала и предупреждает хищения. Кроме того, приспособление:

  • обладает бюджетной ценой;
  • отличается небольшим весом;
  • устойчиво к механическим повреждениям;
  • имеет высокую отражающую способность;
  • обладает углом обзора от 160 до 180°.

В отличие от камер наблюдения у зеркал нет слепых зон. Они не подвержены старению и влиянию большинства внешних факторов. Из этого следует, что владельцу магазина не придётся постоянно тратить деньги ни на антикражное оборудование, ни на покрытие убытков от деятельности шоплифтеров.

Радиочастотные и акустомагнитные системы «Антивор»

Две самые популярные и эффективные технологии, применяемые в конструкции антикражных систем — радиочастотная и акустомагнитная. Разница между ними заключается в частоте, на которой они работают. Первые способны транслировать сигнал на 8,2MГц, вторые функционируют на канале 58KHz.

Трудно переоценить пользу, которую приносит акустомагнитное оборудование. Ассортимент, представленный на сайте Shopsecurity.ru, отличается огромным количеством положительных моментов:

  1. Большое рабочее расстояние между антеннами позволяет перекрыть даже самую широкую входную группу в супермаркетах — до 10 м.
  2. Установка обладает наиболее высокой эффективностью обнаружения по сравнению с другими системами «Антивор».
  3. Оборудование даёт возможность эксплуатации в непосредственной близости от металлических конструкций.
  4. Небольшой размер акустомагнитной этикетки в состоянии защитить товар небольшого размера.
  5. Простота эксплуатации установки гарантирует отсутствие ложных срабатываний и, как следствие, спокойствие посетителей и благоприятный имидж компании.

Ряд моделей снабжены дополнительными опциями охраны территории от профессиональных шоплифтеров. Сигнал тревоги срабатывает, если поднести к устройству деактивации уже размагниченную метку. Сканирующие рамки, оборудованные металлодетектором, можно настроить так, чтобы они реагировали на «фольгированные сумки». И это только малая часть того, на что способны противокражные системы.

Жёсткие антикражные датчики — универсальная защита для товаров любого типа

Антикражные датчики — важный компонент любой системы безопасности, направленной на отслеживание несанкционированного выноса товара с территории торговой точки. По своему форм-фактору жёсткие датчики отличаются разным дизайном:

  • Плоский «Карандаш». Благодаря эксклюзивной форме, устройства крепятся без проколов и, тем самым, не портят изделия из ткани и кожи.
  • Датчик «Супер таг». Конструкция датчика снабжена механическим замочком. Демонтировать устройство без применения специального съёмного устройства невозможно.
  • Квадрат «Мини сквайр». Выполнен в виде плоского прибора с выступающей верхней частью. Дополнительное отверстие позволяет подвешивать приспособление на специальных шлёвках. Так покупатель не испытывает дискомфорта во время примерки.
  • «Ракушка» (гольф). Разработан датчик для относительно плотных материалов. Простота использования и лёгкая фиксация на товаре значительно экономит время и повышает производительность сотрудников.

Кроме всего прочего, жёсткие датчики различаются разными уровнями надёжности. Характер механизма фиксации, магнитный или механический, определяет, насколько легко или тяжело будет шоплифтерам разъединить и убрать прибор.

По силе фиксации магнитные датчики бывают стандартной силы, с мощным магнитом или комбинированными. Первые отличаются невысокой степенью защиты и редко встречаются на практике. Датчики второго класса относятся к системе повышенной безопасности. Устройства, в которых установлено сразу несколько мощных магнитов являются самыми надёжными и обеспечивают наивысший класс защиты. Изготовление съёмника для такого устройства является мало осуществимым мероприятием.

Вместо послесловия

Обеспечение безопасности товара на торговых площадках — дело не менее ответственное и важное, нежели осуществление выгодных закупок. Для успешного достижения этой цели рекомендуется применение не какого-то одного способа, а целой системы в совокупности. Только так можно обезопасить бизнес от незапланированных потерь, а свои нервы от потрясений.

Фото с сайта pixabay.com

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