В Новосибирске прогнозируют увеличение количества шиномонтажек

Осенью 2021 года в России увеличился спрос на шиномонтажное оборудование. В Новосибирске зафиксирован рост в 150%. Такие данные получил онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта ВсеИнструменты.ру, проанализировав спрос на шиномонтажное оборудование в октябре 2021 года и сравнив эти цифры с аналогичным периодом 2020 года.

Это один из самых высоких темпов роста в стране. В целом по России среди b2b-сегмента спрос вырос на 12%, уточнили в компании.

Причиной популярности шиномонтажного оборудования стало межсезонье и традиционный рост спроса на работу специалистов автосервиса. В этом сезоне желающих заработать на шиномонтаже прибавилось — по данным экспертов, за первую неделю ноября мастеров, которые предлагают на рынке услуги по замене летней резины на зимнюю, стало больше на 11%.

В ТОП-10 товаров вошли шланги для подкачки шин, вулканизаторы, груза, пассатижи, ресивер-бустеры, балансировочные станки, шиномонтажные станки, рычаг-ключи, а также приспособления для разбортировки колёс.

ВсеИнструменты.ру — онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта. Компания основана в 2006 году. Входит в топ-3 DIY интернет-магазинов России (по версии Data Insight). Ежемесячная аудитория сайта 19 млн человек. Ассортимент насчитывает более 950 000 единиц товаров на сайте, более 350 магазинов в 200 городах России. В 2020 году компания стала первым на рынке DIY-маркетплейсом.

По данным 2ГИС, в рубрике «шиномонтаж» в Новосибирске на данным момент зарегистрировано 1281 компания, в рубрике «автосервис» — 1858.