Проведите газ в дом по госпрограмме

Кредитными средствами можно оплатить разработку проекта, покупку и установку газового оборудования в Новосибирской, Кемеровской, Томской области, Алтайском и Красноярском крае. На эти цели банк выдает до 100 тысяч рублей на срок от полугода до 5 лет. При этом по кредитам жителей НСО областной бюджет возвращает большую часть выплаченных процентов. С учетом компенсации ставка по кредиту может составить всего 3,75% годовых вместо 15% годовых.

Льготный кредит выдается при предоставлении договора на газификацию жилья с поставщиком услуг-партнером банка. Для получения субсидии клиенту нужно предоставить в банк пакет документов, включающий копию свидетельства о госрегистрации организации-подрядчика и копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске подрядчика к работам по монтажу газового оборудования.

Кредиты на газификацию жилья, которые Банк «Левобережный» начал выдавать в 2015 году, пользуются стабильным спросом. География распространения газотранспортных сетей расширяется и у людей появляется все больше потребностей в улучшении социально-бытовых условий и проведении газа в частные дома. Программа реализуется совместно с министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики НСО.

Условия программы можно уточнить в офисах Банка «Левобережный» (ПАО), на сайте и в единой справочной службе по тел.: 8-800-3333-555.

Оставьте онлайн-заявку на кредит.

Фото предоставлено пресс-службой банка