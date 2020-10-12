Контурная пластика губ – что нужно знать о процедуре?

Современная косметология подарила женщинам такую возможность. Теперь размер, форму и контур губ можно смоделировать по своему усмотрению, а самое главное – без вреда для здоровья. Подкожные инъекции препаратов из натуральных компонентов на основе гиалуроновой кислоты отлично переносятся организмом. Вещество медленно рассасывается, так что эффект будет исчезать постепенно и окончательно уйдет через 8-12 месяцев в зависимости от индивидуальных особенностей организма.

Сама процедура занимает около часа и не сопровождается особыми сложностями для пациенток:

За несколько дней до сеанса косметолог проводит обычный осмотр и беседует с вами, чтобы определить возможные противопоказания, ваши ожидания от процедуры и посоветовать с профессиональной точки зрения, что можно сделать; Для проведения манипуляций пациент принимает лежачее положение, поверхность губ и кожи вокруг них обрабатывается очищающими средствами; После на губы наносится обезболивающий крем, покрывается специальной пленкой, и какое-то время необходимо подождать, чтобы анестетик подействовал; Сама контурная пластика состоит из нескольких инъекций разной глубины в нуждающиеся в коррекции области. Организм каждого человека индивидуален, как и реакции на раздражители (в нашем случае, уколы), поэтому, возможно, вы будете чувствовать дискомфорт во время процедуры. После инъекций косметолог массажными движениями корректирует распределение препарата под кожей, чтобы добиться необходимой формы; Внимательно выслушайте рекомендации мастера об уходе за губами после контурной пластики и в первые двое суток избегайте перепадов температур (от горячего чая до сауны) и механического воздействия.

Формирование контура губ в какой-то мере похоже на работу художника, один лишний штрих может, как добавить привлекательности общей картине, так и испортить ее. Именно поэтому косметологи проходят специальное обучение https://www.manuolog.ru/info/about/articles/stati-po-kosmetologii/chego-zhdat-ot-konturnoy-plastiki-gub/ и изучают не только саму процедуру, но и анатомические особенности организма. В итоге их мастерство позволяет создавать настоящие шедевры, а женщины с удовольствием наслаждаются плодами их труда.

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