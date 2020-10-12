Контурная пластика губ – что нужно знать о процедуре?

Современная косметология подарила женщинам такую возможность. Теперь размер, форму и контур губ можно смоделировать по своему усмотрению, а самое главное – без вреда для здоровья. Подкожные инъекции препаратов из натуральных компонентов на основе гиалуроновой кислоты отлично переносятся организмом. Вещество медленно рассасывается, так что эффект будет исчезать постепенно и окончательно уйдет через 8-12 месяцев в зависимости от индивидуальных особенностей организма.
Сама процедура занимает около часа и не сопровождается особыми сложностями для пациенток:
Формирование контура губ в какой-то мере похоже на работу художника, один лишний штрих может, как добавить привлекательности общей картине, так и испортить ее. Именно поэтому косметологи проходят специальное обучение https://www.manuolog.ru/info/about/articles/stati-po-kosmetologii/chego-zhdat-ot-konturnoy-plastiki-gub/ и изучают не только саму процедуру, но и анатомические особенности организма. В итоге их мастерство позволяет создавать настоящие шедевры, а женщины с удовольствием наслаждаются плодами их труда.
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