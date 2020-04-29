Прожиточный минимум в Новосибирской области подрос на 454 рубля

В Новосибирской области установлен прожиточный минимум за I квартал 2020 года. Согласно постановлению губернатора области Андрея Травникова, он составил 11 454 рубля. По сравнению с IV кварталом 2019 года прожиточный минимум в среднем на жителя области увеличился на 454 рубля (с 11 018 руб).

По основным социально-демографическим группам населения прожиточный минимум составил: для трудоспособного населения – 12 158 рублей (с 11 713 руб.), пенсионеров – 9196 рублей (8 899 руб.), детей – 11874 рубля (11 274 руб.).

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