Яндекс и фонд «Дари еду» доставят продукты нуждающимся новосибирцам

Яндекс вместе с волонтёрами фонда «Дари еду» начал развозить продуктовые наборы новосибирцам в рамках проекта «Помощь рядом», сообщили в пресс-службе компани. Пакеты с продуктами получат многодетные семьи, инвалиды и пожилые люди.

Отмечается, что фонд «Дари еду» устанавливает в магазинах боксы, где любой желающий может оставить продукты для нуждающихся. Волонтёры собирают продуктовые наборы и разносят их по домам. В рамках проекта Яндекса «Помощь рядом» они смогут бесплатно ездить на такси и успеют посетить больше людей. В Новосибирске с волонтёрами работают около 50 водителей партнеров Яндекc.Такси. Поездки будут оплачиваться из фонда проекта «Помощь рядом».

В Новосибирске установлено 29 боксов для сбора продуктов, а в целом по стране — 434 бокса в 134 городах. Они стоят во всех супермаркетах «Лента» и в других торговых точках. За последние три недели фонд собрал 25 тонн продуктов и поддержал 1500 семей, или 3000 человек. Каждая семья получила продуктовый набор весом 7-8 кг, он включает базовые продукты: крупы, макароны, консервы, растительное масло, муку и сладости.

В пресс-службе рассказали, что на старте проекта компания вложила в него 250 миллионов рублей, которые пошли на переоборудование и регулярную дезинфекцию машин, отладку логистики, оплату поездок водителей. К проекту могут присоединиться все желающие: перечислить деньги можно на сайте help.yandex.ru.

Фото предоставлено пресс-службой компании Яндекс