Прыжки с парашютом и запуск беспилотников придется согласовывать за месяц

В Новосибирске утвержден порядок выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (исключение – судна с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, а также посадку (взлет) на расположенные в границах города Новосибирска площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Порядок выдачи разрешения разработан в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Организация планирования использования воздушного пространства Российской Федерации» и Уставом города Новосибирска.

В пресс-службе уточнили, что разрешения от имени мэрии города Новосибирска выдает департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска.

Для получения разрешения на выполнение авиационных мероприятий физическое или юридическое лицо представляет заявление с пакетом документов в профильный департамент не позднее чем за 30 рабочих дней.

В течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов департамент при отсутствии оснований для отказа готовит и выдает заявителю разрешение; при наличии оснований для отказа – выдает уведомление об отказе в выдаче разрешения с указанием основания для отказа. Документы выдаются лично либо направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении, посредством электронной почты, факсимильной связи или иным способом, указанным в заявлении.

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