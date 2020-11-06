Зелень привлечет бизнес и федеральные структуры

Муниципалитет намерен активнее привлекать внебюджетные средства в рамках реализации программы «Зеленый город». Как сообщили на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть и его заместитель Анна Терешкова, собственных средств в размере 2,1 млрд рублей, рассчитанных на пятилетний срок реализации программы, недостаточно. При этом в муниципалитете конечной целью программы ставят 15-минутную пешую доступность зеленых зон для каждого жителя Новосибирска. Пока зелени на всех явно не хватает, несмотря на то, что при общегосударственном стандарте в 21 кв.м зеленых зон на человека, в Новосибирске на человека приходятся более 87 кв.м. Не хватает благоустроенных общественных пространств в центре города и в районах на левом берегу.

— Мы рассматривали фотографии Новосибирска из космоса, — рассказывает Анатолий Локоть. — Озеленение очень неравномерно. Так уж сложилось. Можем ли рассчитывать, что в результате реализации программы площади зеленых зон будут увеличиваться?

В качестве одного из источников привлечения внебюджетных средств в мэрии называют включение мероприятий «Зеленого города» в различные федеральные программы, в частности «Комфортная городская среда».

— Мы работаем в федеральной программе «Комфортная городская среда», где у нас предусмотрена каждый год реализация одного федерального проекта, — говорит Анна Терешкова. — Эта программа будет продолжаться. На следующий год мы будем реализовывать Заельцовский парк. Следующий проект — реализация нового пространства — пойма реки Каменки. И в дальнейшем у нас появятся территории, они должны стать зонами притяжения в районах.

В рамках другой федеральной программы — «Академгородок 2.0» — муниципалитету вместо денежных средств выделены более 50 га земли под питомник, о котором рассказывалось ранее.

— Питомник вошел в проект «Академгородок 2.0», поэтому областное правительство нам выделило дополнительные территории, где нам с нуля предстоит создавать питомник, — рассказывает Анна Терешкова. — Стоимость создания питомника, по нашим оценкам, составляет около 150 млн рублей. Это самая минимальная цена. Таких средств у нас нет. Но мы разработали дорожную карту и заложили на пять лет 31 млн рублей на создание этого питомника. Планируем привлечение других, возможно, внебюджетных средств, чтобы питомник мы могли создать как можно быстрее.

В качестве другого источника привлечения средств на озеленение города в мэрии называют коммерческие структуры, положительные примеры партнерства с которыми в этом направлении уже есть.

— Много общественных организаций и бизнеса стали нашими партнерами, — сообщает Терешкова. — Например, мы продолжаем Михайловскую набережную за счет строительной организации, вложившей около 65 млн рублей. У нас есть взаимодействие со Сбербанком: в прошлом году мы открыли фонтан, у нас произошло благоустройство Центрального парка на сумму около 100 млн рублей. С общественными организациями постоянно высаживаем цветы, пересаживаем деревья.

По информации мэрии Новосибирска, программа «Зеленый город» рассчитана на пять лет. Она предусматривает такие мероприятия, как создание питомника, кадастрирование городских лесов, создание и благоустройство озелененных территорий, создание условий для массового отдыха для жителей и гостей города на территориях парковых зон, противопожарная охрана, защита и воспроизводство городских лесов.

Фото из сообщества «Зеленый Новосибирск»