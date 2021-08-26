ПСБ и ФГКУ «Росвоенипотека» заключили соглашение о запуске цифровой военной ипотеки

Подписи под документом поставили руководитель блока розницы и малого и среднего бизнеса ПСБ Константин Басманов и руководитель «Росвоенипотеки» Константин Ярославцев.

Соглашение предусматривает запуск полноценного электронного документооборота при предоставлении целевых жилищных займов и ипотечных кредитов военнослужащим-участникам накопительно-ипотечной системы.

Цифровой формат предполагает, что все участники сделки — банк, заемщик, «Росвоенипотека» и продавец недвижимости – получают возможность подписывать документы онлайн, используя усиленную квалифицированную электронную подпись.

Первые цифровые сделки в тестовом режиме состоятся в ближайшее время, после чего цифровой формат будет распространен на все ипотечные сделки с участием ПСБ и «Росвоенипотеки».

Обмен документами между сторонами проводится дистанционно через защищенные каналы связи. Использование криптографической защиты и верификации позволяет осуществить весь цикл ипотечной сделки онлайн, без необходимости личного присутствия клиента в банке, ускоряет процесс оформления документов, а также дает возможность дистанционно провести государственную регистрацию в Росреестре, что максимально комфортно для покупателей жилья и застройщиков. Документы из Росреестра также поступают в электронном виде каждому из участников сделки.

Константин Басманов отметил:

«Как лидер военной ипотеки ПСБ внедряет на этом рынке технологичные форматы, предоставляя качественно новые сервисы для клиентов и партнеров-застройщиков. Повышение доступности ипотеки и необходимость обеспечения жильем военнослужащих требует объединения усилий со стороны всех участников накопительно-ипотечной системы. «Росвоенипотека» — наш стратегический партнер, в рамках соглашения мы создаем удобный и простой цифровой сервис, которым уже скоро смогут воспользоваться тысячи военных, проходящих службу в том числе на удаленных территориях, где ограничен доступ к городской и финансовой инфраструктуре. Благодаря запуску цифровой ипотеки, получить кредит на квартиру будет так же удобно и быстро, как оплатить коммунальные услуги или мобильную связь».

Константин Ярославцев подчеркнул: