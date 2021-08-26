Сибирские перевозчики обнаружили пробелы в законодательстве о самозанятых

Сегодня налоговый режим для самозанятых действует на всей территории России. Он пользуется популярностью из-за своей простоты: человек может зарегистрироваться как самозанятый и оплачивать налоги через приложение. Но при этом многие предприниматели, выбравшие этот вид налогообложения, столкнулись с массой нестыковок в российском законодательстве. В частности, речь идет о грузоперевозчиках. При переходе на налог на профессиональный доход (НПД), у них появляются определенные преимущества: отсутствие отчетности и низкая налоговая ставка, легализация, расширение базы потенциальных клиентов, возможность платить лишь за те месяцы, когда предприниматель осуществлял услуги перевозки. Однако контрагенты в сомнениях: насколько законным будет взаимодействие с самозанятыми перевозчиками.

По словам президента «Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков» (СААП) Вячеслава Трунаева, по действующему «Уставу автомобильного транспорта», юридическое лицо не может привлекать для перевозки груза физическое лицо. Также самозанятые не могут получать платежи от юридических лиц — это может повлечь за собой определенные риски.

— Согласно публикации на сайте ФНС физические лица могут применять специальный режим налогообложения при занятии видами деятельности, доходы от которых облагаются налогом на профессиональный доход, где среди прочего указаны «услуги по перевозке пассажиров и грузов». Таким образом контрагенты осуществляют деятельность, используя специальный режим налогообложения в качестве физического лица с использованием собственного имущества для перевозки грузов, — рассуждает Трунаев. — С другой стороны, согласно ст. 2 федерального закона от 08.11.2007г. №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» «перевозчик — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявший на себя по договору перевозки пассажира, договору перевозки груза обязанность перевезти пассажира и доставить багаж, а также перевезти вверенный грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать багаж, груз управомоченному на их получение лицу», а значит, являясь физическим лицом, контрагент, применяющий специальный режим налогообложения — налог на профессиональный доход, не является перевозчиком, поэтому с ним не может быть заключен договор перевозки грузов.

Отметим еще несколько несостыковок, на которые обратили внимания СААП. В федеральном законе от 08.11.2007г. №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» запрещается осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми автомобилями, грузовыми автомобилями без оформления путевого листа на соответствующее транспортное средство. Путевой лист должен содержать информацию о собственнике транспортного средства, которым может быть либо юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель. Поэтому физическое лицо не может оформить путевой лист, а значит, не может осуществить доставку груза.

Кроме того, самозанятые не могут заключить договор перевозки груза, поэтому им не выдадут транспортную накладную.

— Как самозанятый может подтвердить свои транспортные расходы, для ассоциации тоже стало непонятным фактом, — подчеркивает Вячеслав Трунаев.

Проанализировав все эти нюансы, президент СААП от лица грузоперевозчиков направил в Федеральную налоговую службу России письмо с просьбой дать разъяснения по вопросам, касающимся привлечения к грузоперевозкам самозанятых.

Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин считает, что обращаться в ФНС бесполезно — корректировки необходимо внести в законодательство.

— У нас достаточно много перекосов в законодательстве. В данном случае ФНС просто сделает разъяснение, если есть коллизия в законодательстве. Надо вносить правки в «Устав автомобильного транспорта», где прописывать все вопросы по самозанятым. Я считаю, что это будет правильнее, чем обращаться ФНС, — заявил собеседник Infopro54.

По мнению Матягина, самозанятые могут создать перекос на рынке грузоперевозок.

— Почему люди переходят в НПД? Чтобы поменьше платить налогов! А крупные компании, у которых в парках свои автомобили, будут нести эту нагрузку. Соответственно, самозанятые перевозчики начнут демпинговать на рынке. Этими действиями мы можем убить межрегиональный средний и малый бизнес, — заявляет Матягин.

Но выход из этой проблемы, по его словам, все же есть. В частности, эксперт отмечает, что одна из крупных российских компаний уже перестроила свой бизнес под данный формат.

— Компания предложила своим водителям стать собственниками машин. Водители стали партнерами перевозчика на выгодных условия с преимуществом перевозки заказов и обслуживанием машин за счет компании. Я предполагаю, что такая тенденция будет во всех компаниях, — поясняет он. — Чтобы освободится от дополнительной налоговой нагрузки, они будут принимать такие решения. Тем, кто не перестроится, станет сложно конкурировать с большим объемом самозанятых, так как цены у них будут интересней, чем у крупных компаний.

Владимир Матягин также подчеркнул, что статус самозанятых нельзя назвать оптимальным для перевозчиков с небольшим уровнем дохода из-за несоответствий в законодательстве.