ПСБ снижает ставку по ипотечной госпрограмме до 5,85%

Новые условия являются самыми выгодными на рынке и распространяются на весь срок действия программы – до 1 ноября 2020 года.

— За первые полтора месяца после запуска льготной ипотеки мы уже выдали кредиты почти на 2 млрд рублей. В мае на долю ипотеки с господдержкой пришлась половина поступивших в банк заявок на кредит и треть всех ипотечных выдач. Ожидаем, что и в июне интерес к новостройкам по программе продолжит расти, в том числе благодаря тем привлекательным условиям, что мы предлагаем, — говорит Марина Заботина, руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ (ПАО).

По программе ипотеки с господдержкой можно приобрести у застройщика как строящееся, так и готовое жилье в любом регионе России. Максимальная сумма кредита составляет до 8 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей – для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне 20%.

Фото: пресс-служба банка