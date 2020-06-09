На Михайловской набережной планируют установить памятник подводной лодке

Новосибирцев приглашают принять участие в общественном обсуждении проекта размещения памятника подводной лодке «Новосибирский комсомолец», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска. Отмечается, что его планируют разместить на территории Михайловской набережной.

Заявитель – межрегиональная общественная организация ветеранов силовых структур «Союз Силовых Структур Родины».

Предложения, рекомендации и замечания принимаются с 9 до 22 июня 2020 года.

В мэрии рассказали, что информация о результатах проведения общественного обсуждения будет размещена на официальном сайте города Новосибирска не позднее 30 июня 2020 года.

Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте города Новосибирска в разделе «Общественные обсуждения».

Фото из проекта