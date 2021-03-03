ПСБ выпустил миллионную карту «Мир»

Сегодня банк выпускает около 50 тысяч карт «Мир» в месяц — основную часть эмиссии составляют зарплатные и пенсионные карты.

За 2020 год клиенты ПСБ увеличили обороты по картам национальной платежной системы на 80%, что в том числе обеспечено ростом количества и объема операций по безналичной оплате товаров и услуг.

— Миллионные объемы эмиссии при почти двукратном росте оборотов по картам подтверждают позиции ПСБ как одного из активных участников национальной платежной индустрии. Сегодня все больше россиян выбирают карты «Мир» в качестве основного платежного средства, при этом растут и требования к функциональности этих карт. Карта «Мир» от ПСБ — это удобный, безопасный и выгодный инструмент управления личными финансами: клиент может не только выгодно копить, получая проценты на остаток средств на карте, но и выгодно тратить — при оплате картой повседневных товаров и услуг начисляется кешбэк от банка и от платежной системы, — отмечает директор дирекции розничного бизнеса ПСБ (ПАО) Мигель Маркарянц.

— ПСБ является нашим надежным партнером — как с точки зрения развития новых возможностей для клиентов, так и в плане реализации новейших технологических инициатив. Мы вместе с коллегами из ПСБ продолжим работу над созданием ещё более удобной и выгодной платежной карты и сервисов для клиентов—, — отметил Дмитрий Бувин, коммерческий директор платежной системы «Мир».