Ледовый дворец ГК «Стрижи» одобрили на инвестсовете

Совет по инвестициям Новосибирской области утвердил проект ледового дворца на пересечении улиц Мясниковой и Красного проспекта, который реализует дочерняя компания ГК «Стрижи» ООО «Завод металл-сервис». Напомним, в августе прошлого года проект комплекса площадью более 10 тысяч кв. м, включающий две хоккейные арены, зал для фитнеса и хореографических тренировок, был представлен главе регионального Минспорта Сергею Ахапову.

Как сообщил директор по развитию ООО «Металл-Сервис» Леон Поляков, в данный момент ведется проектирование на стадии «Б» с применением информационного моделирования. А через две недели проект будет сдан в экспертизу. Этой же весной компания планирует начать строительство. Ввод в эксплуатацию запланирован на октябрь 2022 года. В данный момент уже приобретен земельный участок, разработана дендрологическая концепция посадок.

— Это будет один из самых масштабных проектов такого рода за Уралом, если не самый масштабный — тренировочный комплекс международного уровня, — сообщает представитель компании-инвестора. — Здесь будут ледовые площадки, соответствующие международным стандартам по освещению, качеству льда и многим другим параметрам. На каждую площадку приходится по четыре раздевалки. На втором этаже — два зала для тренировок, бросковая зона, кафе. В спортивной части расположена подземная парковка. Она не влечет дополнительных затрат. Проект будет тщательно вписан в уже существующую застройку.

По информации ООО «Металл-сервис», объем инвестиций в проект без НДС составит 784 млн рублей. Из них 373 млн — строительно-монтажные работы, 181 млн — приобретение оборудования. Профинансирован проект будет на треть собственными средствами, на две трети — заемными средствами банковского кредита. Только на обслуживании арены создадут 17 новых рабочих мест со средней заработной платой 45 тысяч рублей на момент открытия. Работа с фитнес-клубами позволит обеспечить достаточно высокую арендную рентабельность (53%). Срок окупаемости в компании оценивают в 9 лет. Выручка в первый год работы составит 127 млн рублей с ежегодным приростом. В консолидированный бюджет Новосибирской области в период с 2021 по 2030 год предполагается перечислить 293 млн рублей налогов. Большая часть из них сформируется за счет налога на прибыль.