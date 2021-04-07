Путин освободил от должности главу Тувы Кара-оола

Президент принял отставку руководителя региона по собственному желанию.
Владимир Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Владислав Ховалыг. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кремля.
— Принять отставку главы Республики Тыва Кара-оола Ш.В. по собственному желанию. Назначить Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного главой Республики Тыва, — говорится в указе президента.
Фото с сайта Президента России
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