Путин освободил от должности главу Тувы Кара-оола

Президент принял отставку руководителя региона по собственному желанию.

Владимир Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Владислав Ховалыг. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кремля.

— Принять отставку главы Республики Тыва Кара-оола Ш.В. по собственному желанию. Назначить Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного главой Республики Тыва, — говорится в указе президента.