Дело по скверу на Демакова вернули прокуратуре

По информации, размещенной на сайте суда Советского района Новосибирска, материалы по делу относительно признания ничтожной сделки по реализации земельного участка на ул. Демакова частной компании ООО «Городок» возвращены заявителю, то есть прокуратуре Новосибирска. Напомним, что, по мнению прокуратуры, находящиеся на данной территории площадки, покрытые асфальтом, были необоснованно зарегистрированы как объекты недвижимости, что давало «зелёный свет» застройке потенциального сквера. Об этом прокурор Новосибирска Роман Сивак сообщал на совместном заседании трёх профильных комиссий горсовета в середине марта.

Как следует из информации суда, дело было возвращено заявителю после единоличного рассмотрения судьёй Ниной Толстик.

Напомним, что участок сквера на улице Демакова площадью 2,3 га расположен в общественно-деловой зоне, где возможно строительство торгово-развлекательного центра и автостоянок. В 2020 году он был внесен в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Новосибирское агентство инвестиционного развития», созданного мэрией города в 2014 году. После проведения оценки участка он был передан в качестве вклада в агентство, а муниципалитет получил соответствующую долю в виде акций на стоимость земельного участка в АО. Далее, с согласия мэрии, «НАИР» продало участок ООО «Городок» без торгов за 154 млн рублей под строительство досугового центра. Это послужило поводом для протеста местных активистов и поддерживающих их депутатов. По мнению последних, цена реализации участка оказалась заниженной.

В настоящее имеются данные ещё одной оценочной организации — ООО «Центр — Консультант», где цена реализации участка значительно выше, чем в предыдущем случае. Об этом на своей странице в соцсети сообщает депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус (независимая).

— Рыночная стоимость объекта оценки определена в 228 млн. руб., — пишет депутат. — Оценщик обладает всеми необходимыми квалификационными аттестатами и имеет 17 лет стажа работы в оценочной деятельности.

Напомним, что в отношении самой Натальи Пинус в настоящее время расследуется дело об административном нарушении после участия депутата в одной из протестных акций против застройки сквера. Рассмотрение дела должно состояться на следующей неделе.