Путин поручил сократить число проверочных работ в школах

Об этом сообщается в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

— Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования, — говорится в списке поручений по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 25 августа.

Поручение адресовано Рособрнадзору совместно с Минпросвещения РФ и региональными властями. Доложить о выполнении поручения необходимо до 1 июля 2022 года.

Кроме того, Путин поручил проанализировать соблюдение права каждого ребенка на получение общего образования в государственной или муниципальной образовательной организации по месту жительства.

— Принять дополнительные меры по обеспечению указанного права», — уточняется на сайте Кремля. Доклад по этому поручению необходимо предоставить до 1 декабря нынешнего года и далее ежегодно.

В марте текущего года в Минпросвещения заявляли, что контрольные работы, которые проводятся на региональном и муниципальном уровнях, только отвлекают школьников от учебы, и следует уйти от этой системы, передает ТАСС. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев также отмечал, что число контрольных работ в школах следует ограничить. На заседании президиума Госсовета в августе руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева предлагала по возможности снизить контрольные и мониторинговые мероприятия в школе, а победитель конкурса «Учитель года России» 2018 года Алихан Динаев на заседании отмечал, что всероссийские проверочные работы очень полезны для оценки реальных знаний детей, однако дополнительные проверочные во многих регионах дублируют их и создают излишнее напряжение.

В конце августа в интервью «Комсомольской правде» глава профильного департамента Минпросвещения Евгений Семченко сообщил, что ведомство совместно с Рособрнадзором выпустило методические рекомендации по систематизации контроля знаний в школах и рекомендует проводить любые контрольные не чаще, чем раз в две с половиной недели. Он добавил, что контрольные работы не рекомендовано устраивать на первом и последнем уроках, а школам следует составить единый график проведения проверочных на весь учебный год для того, чтобы его видели родители.

С начала нового учебного года в российских школах начали поднимать государственный флаг. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, сообщает Лента. ру. Министр отметил, что во многих регионах России такая церемония же существует и школьники стремятся участвовать в ней.

Путин также поддержал идею ввести в школах традицию ежедневного поднятия флага России. Он напомнил, что в учебных заведениях многих стран такая практика широко распространена.

Путин также потребовал к 2024 году ликвидировать третьи смены в школах. По его словам, добиться ликвидации третьей смены можно благодаря строительству новых школ и ремонту уже существующих зданий.